Был хирургом - стал инфекционистом: как работает Могилевская больница №1

Могилевская больница №1 уже месяц работает в новом для себя режиме: она полностью перепрофилирована для приема пациентов с COVID-19, пневмониями и острыми респираторными инфекциями. За 47 лет в учреждении здравоохранения таких кардинальных преобразований не было ни разу. О том, как за последние недели изменилась нагрузка на медицинских работников и почему после пандемии мы станем другими, рассказал корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача по медицинской части Алексей Щербинский.

Работа стационара Могилевской больницы №1 полностью перестроена с 2 апреля. Введен так называемый режим одностороннего движения: все помещения разграничены на условно чистые ("зеленые") и грязные ("красные") зоны. Для этого между отделениями построены шлюзы, специальные санитарные пропускники, где сотрудники переодеваются, обрабатывают одежду, могут принять душ и безопасно перейти из одной зоны в другую. Причем никто не возвращается обратно - все двигаются только в одном направлении: потоки воздуха не должны перемешиваться. Такая система сформирована на всех семи этажах учреждения.

Строгий порядок обеспечивает безопасность сотрудников, которые могут находиться в стенах больницы сутками, а также исключает реинфицирование пациентов. В новых условиях выход из отделений больным запрещен: везде висят предупреждающие таблички, на дверях замки, перемещение для проведения обследований происходит только в сопровождении персонала.

"За 18 лет медицинской практики я ни разу не сталкивался с ситуацией, когда медучреждение целиком перепрофилируют для работы с инфекционными пациентами, - отмечает Алексей Щербинский. - Это действительно новый виток, с которым за последние десятилетия мы столкнулись впервые. За время своей работы наша больница не видела такого количества пациентов с респираторной инфекцией одновременно. Отдаленно похожая ситуация наблюдалась в 2009-2010 годах, когда мы работали с вирусом гриппа Н1N1. Тогда тоже были достаточно тяжелые пациенты в реанимации и нам приходилось перепрофилировать целые отделения для борьбы с инфекцией. Ввиду чрезвычайности сегодняшнюю ситуацию сложно принять всем: и обществу, и медицинским работникам".

Существенно изменилась работа стационара из-за характера поступающих больных. Раньше пациентами были в основном люди с проблемами терапевтического, хирургического, гинекологического характера, дети, в том числе с кишечными инфекциями. Сейчас все врачи, независимо от специализации, работают как терапевты-инфекционисты. Был хирург - стал терапевтом, лечит пневмонии. Был гинеколог - лечит ОРИ, был кардиолог - лечит воспаление легких. То есть у всех одинаковый профиль.

"Естественно, вначале это вызывало определенный психологический дискомфорт, - продолжил Алексей Щербинский. - Особенно первые недели люди были напряжены, ведь их выбили из колеи привычной, пусть и не самой простой, работы, которую они выполняли годами, и поставили на совершенно новые рельсы. Человек 20 лет простоял у операционного стола, а сейчас должен принимать решения по лечению пневмоний, КТ-обследованию, рентген-диагностике, назначению анализов. Получилась не только дополнительная нагрузка, но и стрессовая ситуация. Тем не менее надо отдать должное коллегам и сказать им большое спасибо: все перестроились, мобилизовались и включились в работу".

В больнице стационар работает круглосуточно, ежедневно сюда обращаются 50-55 человек. Организована работа специальной дежурной бригады опытных терапевтов. Они в любое время суток консультируют тяжелых больных, наблюдают пациентов, требующих дополнительного внимания. Несмотря на то что стационар перепрофилирован на оказание терапевтической помощи, в больнице практически ежедневно проводятся операции. К примеру, пациенту с выявленной коронавирусной инфекцией необходимо удалить аппендикс, прооперировать внематочную беременность либо принять роды. В среднем проводится до трех экстренных операций в день. Раньше их количество доходило до 20-30 в сутки.

По словам Алексея Щербинского, сегодня пациенты поступают плавно и более-менее равномерно. Изо дня в день с больными работают порядка 120-130 врачей, почти 400 медсестер и около 200 санитарок. Причем возможность для мобилизации персонала есть: часть медиков в отпуске, на больничном, в декрете. Это дает уверенность, что даже если в Могилевской области произойдет резкая вспышка инфекции, то больница будет готова: есть и кадровые, и технические ресурсы. По всем отделениям сейчас организовано 150 дополнительных кислородных точек, ведь подача кислорода является одним из главных факторов лечения пациентов. При определенной реконструкции количество точек можно увеличить до 200. И это достаточно хорошие условия.

"В нашем стационаре хватает пациентов, которым нужна постоянная медицинская помощь, - отмечает специалист. - Есть тяжелые и возрастные больные с тяжелой формой пневмонии, все они получают необходимое лечение. Безусловно, на каждого уходит много сил: чувствуешь повышенную ответственность и действительно пропускаешь болезнь человека через себя".

Медик уверен: эта не изведанная до сих пор стрессовая ситуация продемонстрировала высокий уровень этических и моральных качеств белорусов. С одной стороны, все переживают, опасаются за жизнь и здоровье свое и близких, с другой - входят в положение, относятся с полным пониманием и доверием к работе медперсонала. Даже жалоб на качество медицинской помощи, условия в больнице от пациентов и их родственников стало в разы меньше.

"В нашей больнице как раньше уже не будет, - подытожил Алексей Щербинский. - За последние два месяца многое изменилось: мы получили совершенно новый колоссальный опыт работы и взаимоотношений. Во многом возросла ответственность: стало сложнее и физически, и психологически. Мы все стали относится друг к другу по-другому. Врачи, медсестры, санитарки, как никогда раньше, понимают, что от их действий зависит жизнь пациента. Поэтому сейчас каждый дважды и даже трижды подумает, перед тем как что-то сделать. В свою очередь, в корне изменилось отношение к медицинским работникам. Удивительно, но сейчас медики действительно почувствовали к себе уважение общества. Люди перестали воспринимать нашу помощь как услугу, при предоставлении которой клиент всегда прав. На мой взгляд, в это непростое время возник разумный баланс во взаимоотношениях врача и пациента, люди действительно начали больше ценить друг друга".

Юлия ЕВМЕНЬКОВА,

БЕЛТА.-0-