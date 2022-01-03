Бысюк: историческую память нужно в себе воспитывать

3 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Историческую память, как и патриотизм, нужно в себе воспитывать. Такое мнение выразил корреспонденту БЕЛТА директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Григорий Бысюк, комментируя указ Президента об объявлении Года исторической памяти.

"Думаю, что это правильное и мудрое решение: в продолжение Года народного единства глава государства объявил Год исторической памяти. Эта тема для всех нас очень актуальная, своевременная, а для Брестской крепости она вообще неисчерпаема. Историческая память, патриотизм - не просто слова. И об этом надо не только говорить, а воспитывать в себе какими-то делами, поступками, относиться к нашей истории - Беларуси, белорусского народа, Великой Отечественной войны - бережно и внимательно", - сказал Григорий Бысюк.

Он обратил внимание на помощь, которую государство оказывает мемориальному комплексу в деле сохранения исторической памяти и исторической правды. За счет средств бюджета Союзного государства удалось решить ряд вопросов, связанных с капитальным ремонтом, консервацией зданий и сооружений, музеефикацией объектов Брестской крепости, созданы три новые экспозиции. Ожидается, что с 2023 года эти работы будут продолжены.

"Мы уже почувствовали, что, несмотря на пандемию, белорусов в Брестской крепости стало больше. Причем не на десятки человек, а на сотни, можно даже сказать, на тысячи групп у нас стало больше посетителей из Беларуси. И в целом в прошлом году мы приняли значительно больше посетителей из нашей республики, чем из других государств, в том числе России. Это нас радует. Значит, мы на правильном пути", - отметил директор мемориального комплекса.

Григорий Бысюк выразил уверенность, что объявление Года исторической памяти поможет расставить нужные акценты в этой работе. Будет разработан комплекс мероприятий, адресованных и молодежи, и взрослому населению страны. "Неслучайно тема сохранения исторической памяти нашла свое отражение и в проекте обновленной Конституции. Это все звенья одной цепи. Воспитывать гражданина нужно, опираясь на многовековую историю развития белорусского государства, культурные и духовные традиции нашего народа", - резюмировал руководитель мемориала.-0-