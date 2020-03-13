Быть хозяином на земле

Когда в СПК имени Дзержинского Слонимского района 17 лет назад с присоединением части соседнего хозяйства пришел новый главный ветврач, обрадовались все, так как в ветмедицине он имел, можно сказать, профессорский статус. Во-первых, окончил зоотехникум и ветакадемию. Во-вторых, успел поработать в разных должностях в молочном секторе Зельвенского, а потом и Слонимского районов.

В последнем хозяйстве служил, кстати, главным ветврачом. Через семь лет Анатолий Шейко возглавил КСУП имени Дзержинского. Журналисты БЕЛТА побывали в этом хозяйстве и поинтересовались у руководителя, каким был 2019-й сельскохозяйственный год для предприятия: хорошим или не очень?

Вернуть коров лугам

– Хорошим, – кратко ответил Анатолий Казимирович. И тут же привел ряд убедительных цифр из главной для белорусских аграриев – молочной темы: – За год произвели 8300 тонн молока (+ 740 тонн к 2018 году). Средний удой от коровы – 5670 килограммов (+ 530). Продали больше и говядины: 850 тонн живого веса (в 2018 – 740). Собрали больше зерновых: 7570 тонн (+ 2,2 тыс. тонн к прошлому году). Вырастили больше сахарной свеклы: 15 820 тонн (+ 4 300). Собрали 1030 тонн зерна кукурузы. Значительная часть урожая предназначена для собственного стада крупного рогатого скота. А оно, кстати, немаленькое: 5170 голов. Из них 1552 – дойные коровы. 1200 быков – на откорме.

Кроме производства молока, животноводы занимаются разведением и откормом скота герефордовской мясной породы, дающей человеку так называемое мраморное мясо. На одной из ферм набирает силу и вес вот уже пятое их поколение.

– В стаде мясной породы 110 коров, а весь "шлейф" британцев – 440 голов. Животные отличаются лояльным, спокойным характером. Затраты на них меньше, чем на молочное стадо. Ведь с апреля по ноябрь они пасутся на отгонных пастбищах, то есть в естественных угодьях. В том числе на пойменных лугах реки Зельвянки.

А вот зимой приходится буренкам быть на ферме: кормиться сеном, сенажом да силосом. Они ждут весны, когда скотники выгонят их на пастбища, на вольный выпас.

Мраморная говядина, кстати, основной покупатель которой Слонимский мясокомбинат, соответственно оценивается: надбавка составляет + 15–20%. Если обычный молодняк стоит 5700 руб. за тонну живого веса, то герефорды – 7300 руб.

Герефорды на экспорт

Заработало хозяйство и на племенном деле. В 2019 году отправили 24 телочки герефордов, как положено, с племенными свидетельствами, в Узбекистан.

Кстати, на пастбища, в том числе интенсивные, специально заложенные на весенне-летний период, в хозяйстве имени Дзержинского отправляются и стада крупного рогатого скота четырех молочных ферм. Коровы только дважды в сутки – утром и вечером – возвращаются на ферму – на дойку. Среднесуточный удой составляет 15 литров.

Однако везет не всем: из "прописанных" в молочно-товарном комплексе выпас "светит" только сухостойным коровам, то есть находящимся в "декретном отпуске". Это важно для здоровья мамы и ее будущего малыша: 2 месяца походить по лугу (полю) и щипать свежую траву.

– Стойловое содержание, однотипное кормление для здоровья скота не очень полезны, – отмечает Анатолий Шейко. – В таких условиях корова живет 3–4 локации, в то время как пик удоев приходится на 4–5-ю. Выпас на пастбище положительно сказывается на производительности, долголетии, хорошем настроении коров и, что немаловажно, на натуральности и полезности молока.

В хозяйстве встречаются буренки 8-й и 9-й лактаций, – отмечает руководитель. Согласитесь, такое бережное отношение к животным дорогого стоит.

Полный комплект

Выбор технологической, экономической стратегии и тактики – задача руководителя предприятия. Но, как говорится, один в поле не воин. Успех КСУП имени Дзержинского – заслуга всего коллектива предприятия, которое, кстати, полностью укомплектовано: вакансий нет! При этом средний возраст главных специалистов 25–45 лет.

– Немало молодежи и среди механизаторов, самого многочисленного и мобильного звена. Справедливости ради нужно сказать, что 10% из них – пенсионеры. Их добросовестное отношение к работе и мастерство – хороший пример для молодых, – отмечает руководитель.

Хозяйство все работы – от весеннее-полевых до уборки и внесения органики – зимой выполняет своими силами. Никого не привлекают со стороны. Как правило, тот механизатор, который засевает поле, его же и убирает, запахивает, если нужно – засеивает озимыми и т. д. Другая группа механизаторов, работающих исключительно на тракторах, в зависимости от поры года, использует самую разную навесную технику: от плугов до косилок и прицепов. Результат такой оптимизации – прибыль предприятию и зарплата работнику. В 2019 году выработка на одного работающего в хозяйстве составила 69 тыс. руб, а среднемесячная зарплата – 810 руб.

Новосела – пустующему дому

Руководство предприятия заботится и о жилье для нуждающихся, причем решают эту важную социальную задачу нетривиальным образом.

– Ремонтируем – приводим в порядок пустующие крепкие дома, обустраиваем их необходимыми удобствами, чтобы у новоселов в доме были и вода, и туалет. Под реконструкцию таких зданий специально наняли команду профессионалов из Слонима, – сообщает Анатолий Шейко и добавляет: – Будь моя воля, возвели бы каждому по коттеджу. Но, согласно предложенной нам документации, один такой дом обойдется в 80 тыс. руб. Этих денег вполне бы хватило для покупки двух квартир в райцентре и подвоза людей на работу…

Заботой о человеке дальновидным прагматизмом можно назвать оплату предприятием медицинских страховок нуждающихся в медобследовании. Пока не грянули весенние полевые работы, каждой доярке, каждому механизатору нужно "подтянуть гайки" собственного "агрегата". Как говорит пословица, здоров будешь – все добудешь!

Учитывая то, что сельхозугодья КСУП имени Дзержинского в общем-то не слишком большие – 6400 га, из которых 4370 – пашня, аграрии рационально распоряжаются имеющимся стратегическим земельным запасом. Например, под озимую пшеницу в этом году пошло 650 га, рожь – 100 га, ячмень – 50 га, третикале – 300 – 350 га. Еще 100 га ржи сеется на зеленый корм – интенсивные пастбища рядом с МТК и МТФ, 300 га – под сахарную свеклу. И 30 га – под картофель. Продукт для предприятия нерентабельный, но важный. Им снабжаются столовые района, а также те, кто не садит бульбу на своем огороде. Жители картофелем обеспечиваются бесплатно. Такая вот социальная политика агрохозяйства.

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Тамара МАРКИНА, газета "7 Дней".

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА