Быть и остаться "Первым молочным"

Если на ценнике молочного продукта написано "Сделано в Беларуси", мало у кого возникает даже тень сомнения в его качестве. За таким товаром потребители соседних стран выстраиваются в очередь! Холдинг "Первый молочный" – одно из таких предприятий, известных не только в Беларуси.

Накормить двухмиллионник!

"Первый молочный" умеет удивлять – и покупателя, и конкурентов. Он первым на постсоветском пространстве выпустил мягкий сыр с голубой плесенью. Еще в годы СССР "Минский молочный завод №1" – ныне управляющая компания холдинга "Первый молочный" – опять же первым порадовал потребителя глазированными сырками. А еще первым в стране освоил выпуск мягкого сыра "Фету" и рассольного сыра "Брынза".

– Это только три примера, а их гораздо больше! – рассказывает генеральный директор ОАО "Минский молочный завод №1 – управляющая компания холдинга "Первый молочный" Тамара Чичиро. – Наше предприятие – одно из крупнейших поставщиков цельномолочной продукции, твердых и мягких сыров, известных под торговыми марками "Минская марка", "Молочная страна", "Славянские традиции", "Аристей", "Депи", "Молодея", "Венский завтрак", Yoguru. В основе нашей деятельности – неизменные принципы: актуальность, полезность и высокое качество.

Что значит быть "Первым молочным" на самом высококонкурентном рынке страны – столичном? Каковы особенности стратегии и тактики холдинга и, в частности, одного из ведущих предприятий отрасли ОАО "Минский молочный завод №1" – управляющей компании холдинга "Первый молочный"?

– Задача государственной важности: ежедневное, круглогодичное и бесперебойное обеспечение двухмиллионного населения столицы и Минской области молочной продукцией. Речь идет о ее поставках не только в торговые сети, но и в школы, детские сады, больницы и другие учреждения, – подчеркивает генеральный директор. – Немаловажно и то, что в ассортиментном перечне наших продуктов в обязательном порядке есть товары социальной группы, доступные каждому. Важнейшей составляющей экспортной политики предприятия является формирование и управление экспортным ассортиментом товара. Основная задача команды – своевременно предлагать совокупность товаров, которые соответствуют профилю производственной деятельности и наиболее полно удовлетворяют требованиям как отечественных, так и зарубежных покупателей.

Знаковым стал 2018 год, когда в состав управляющей компании холдинга "Первый молочный" вошел "Молодечненский молочный комбинат" с производственными участками в Воложине, Нарочи и Вилейке.

Минимализм, сдержанность и элегантность

– Предприятия-экспортеры сталкиваются на внешнем рынке с серьезной конкуренцией, в том числе видовой. При этом товары, предназначенные для удовлетворения конкретной потребности, могут отличаться существенными параметрами. Чтобы этого избежать, мы предлагаем рынку новые торговые марки, – отмечает Тамара Павловна. – Минимализм, элегантность, сдержанность, отсутствие лишних деталей – ключевые ценности наших брендов. Это относится и к исполнению, и к их наполнению. Предприятие работает не только над расширением линейки цельномолочной продукции (а это более 180 наименований), но и над расширением линейки полутвердых, твердых, мягких и творожных сыров. Сыры премиум-класса – "Пармезан де Люкс", Edelweiss, "Маасдам", сыры: с голубой плесенью, с белой плесенью, мягкий "Моцарелла", мягкий "Фету" и рассольный "Брынза".

Почему сыры??? Натуральность, качество, безопасность нашей продукции мы демонстрировали на встречах с партнерами, приглашая к себе покупателей – отрабатывали рецептуры. Это позволило коллективу наладить выпуск не широкой, но востребованной линейки полутвердых и твердых сыров.

Главное достоинство сыров "Первого молочного" – натуральность. Это крайне важно для завоевания потребителя, особенно искушенного.

– Наши сыры за счет качественного сырья и оригинальных технологий обрели то, что сегодня маркетологи именуют основой бренда. Однако вскоре стало понятно, что для полноценной работы по выпуску элитных сыров нужны новые технологии, – говорит Тамара Чичиро. – Воплощением этой идеи и стала модернизация цеха по производству твердых и полутвердых сыров. Отрадно и то, что технологи предприятия не боятся ошибок, творят чудеса: установленное оборудование не позволяет отходить от общепринятых стандартов, совмещая лучшие белорусские технологии с передовыми европейскими. За этими словами много реальных достижений. В частности, в этом году на Вилейском производственном участке был произведен новый для нашего предприятия сыр с европейским вкусом – мягкий сыр с белой плесенью "Camembert" и, конечно же, наш благородный "Маасдам".

Коллектив продолжает поэтапно осваивать выпуск новых видов цельномолочной продукции с учетом того, кто и на каких рынках будет их потреблять. На полках появилось два новых вида глазированных сырков – в карамельной глазури с фундуком и в карамельной глазури с арахисовой пастой, а также кефирный напиток "КефирОк" и коктейль творожный, аналогов которым нет на белорусском рынке.

Кроме того, ряд новаций коснулся и упаковочных технологий, которые выгодно подчеркивают достоинства продукции. Все чаще используется экологичная упаковка. С одной стороны, она стала дополнительной степенью защиты готового продукта, с другой – это возможность еще сильнее заинтересовать покупателя.

На предприятии внедрены и сертифицированы система менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта СТБ ISO 9001–2015, система менеджмента безопасности пищевых продуктов в соответствии с требованиями стандарта СТБ 1470–2012, система менеджмента безопасности пищевых продуктов в соответствии с требованиями FSSC 22 000 (схема сертификации на основе требований: ISO 22000:2018 "Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в пищевой цепи", ISO /TS 22002-1:2009 "Программы предварительных условий для безопасности пищевых продуктов. Производство пищевых продуктов", дополнительные требования схемы сертификации FSSC 22000 v.5).

Важная задача бизнеса – формирование положительного имиджа, повышение известности, узнаваемости его брендов. На это, в частности, направлена маркетинговая стратегия ОАО "Минский молочный завод №1". Предприятие активно участвует в национальных и международных выставках и конкурсах, которые способствуют повышению популярности его торговых марок, формированию лояльности потребителей к бренду. Продукция, вырабатываемая предприятием, – многократный победитель национальных и международных конкурсов, проводимых в рамках выставок "Продэкспо", "Агрорусь", "Выбор года", "Бренд года", "Народная марка", республиканского дегустационного конкурса "Чемпион вкуса".

Из прошлого – в настоящее и будущее

У потребителя всегда был спрос на советские качественные традиции. Маркетологи стали создавать легенды, рисовать знаки качества "Сделано в СССР" на продуктах, которые начали выпускаться несколько лет назад.

– Нам ничего выдумывать не пришлось. История нашей продукции на рынке – это история грандиозного успеха. Ведь "Минскому молочному заводу №1" не один десяток лет: 1929–й – год его рождения! – подчеркивает Тамара Павловна.

Важной составляющей коммерческого успеха компании является контроль качества выпускаемой продукции.

– Без этого сложно сохранить доверие потребителей на отечественном рынке и доверие покупателей на мировом уровне, – подчеркивает генеральный директор, – и именно по этой причине в планах на 2021 – 2022 годы – сертификация производства и получение сертификата Халяль, получение разрешения на право реализации молочной продукции ОАО "Минский молочный завод №1" в страны ЕЭС.

Главной задачей на 2021–2022 годы остается модернизация производства, выпуск новых видов молочной продукции и расширение географии экспорта.

– Быть первым – значит быть лучшим, заслужить доброе имя и доверие покупателей! – уверена генеральный директор Тамара Чичиро.

Продукция завода представлена в торговой сети России, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Китая, США и других стран. Идут активные переговоры с представителями коммерческих структур Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов.

За семь месяцев текущего года по холдингу "Первый молочный" экспорт составил 59,6 млн долл. США. За рубеж поставляется очень широкий спектр натуральной молочной продукции. Разумеется, такая продукция будет иметь право на уважение, прибыль и награды не только в нашей стране.

Холдинг "Первый молочный" перерабатывает молоко – сырье из 15 районов Минщины. Специалисты предприятия совместно с руководителями хозяйств – поставщиками молока постоянно работают над улучшением его качества. Как результат, за семь месяцев текущего года молока сорта экстра поступило 78,7% от общего объема поступающего сырья.

На предприятии внедрены и сертифицированы система менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта СТБ ISO 9001–2015, система менеджмента безопасности пищевых продуктов в соответствии с требованиями стандарта СТБ 1470–2012, система менеджмента безопасности пищевых продуктов в соответствии с требованиями FSSC 22 000 (схема сертификации на основе требований: ISO 22000:2018 "Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в пищевой цепи", ISO /TS 22002-1:2009 "Программы предварительных условий для безопасности пищевых продуктов. Производство пищевых продуктов", дополнительные требования схемы сертификации FSSC 22000 v.5).

Важная задача бизнеса – формирование положительного имиджа, повышение известности, узнаваемости его брендов. На это, в частности, направлена маркетинговая стратегия ОАО "Минский молочный завод №1". Предприятие активно участвует в национальных и международных выставках и конкурсах, которые способствуют повышению узнаваемости его торговых марок, формированию лояльности потребителей к бренду. Продукция, вырабатываемая предприятием – многократный победитель национальных и международных конкурсов, проводимых в рамках выставок "Продэкспо", "Агрорусь", "Выбор года", "Бренд года", "Народная марка", республиканского дегустационного конкурса "Чемпион вкуса".

Тамара МАРКИНА

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