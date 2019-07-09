Бытовое здание в Столине продали с аукциона в 2,7 раза дороже начальной цены

9 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Бытовое здание, принадлежащее Столинскому ЖКХ, продали с аукциона в 2,7 раза дороже начальной цены, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета "Брестоблимущество" Павел Манько.

Объект недвижимости впервые был выставлен на торги 5 июля. Здание административно-хозяйственного назначения площадью 300 кв.м на одной из центральных улиц города с земельным участком в 9 соток продавец оценил в Br50 тыс. За лот развернулась серьезная борьба между четырьмя участниками аукциона. В итоге новым владельцем недвижимого имущества стал субъект хозяйствования, заплатив за него Br135 тыс. По решению районного Совета депутатов деньги от продажи объекта поступят на счет Столинского ЖКХ для развития материально-технической базы предприятия.

Также на июльские торги впервые был выставлен и ушел с молотка участок железнодорожных путей по улице Кирова в Барановичах. Объект республиканской собственности находился в безвозмездном пользовании ОАО "Оршаагропроммаш" и давно не использовался. Поскольку на лот претендовал лишь один покупатель, он приобрел его по начальной цене, увеличенной на 5%. Деньги от продажи поступят в республиканский бюджет.

Всего на июльские торги комитет "Брестоблимущество" выставил 52 объекта недвижимости, расположенные в разных районах области. Большинство лотов предлагаются со снижением начальной цены на 20% и 50%. Среди них здания аптек, детских садов, комплексных приемных пунктов, котельные, бани, сельские клубы, ФАПы. Так, 25 июля на площадке Белорусской универсальной товарной биржи назначены электронные торги по комплексу капитальных строений бывшего Дома пионеров в Барановичах. Двухэтажное здание из красного кирпича на улице Фроленкова является историко-культурной ценностью. Его можно приобрести за одну базовую величину (1 БВ - Br25,5).

"Ближе к осени мы намерены организовать очередные торги по объектам с начальной ценой продажи, равной одной базовой величине. Возможно, это будет тематический аукцион, где лоты будут сгруппированы по определенному признаку", - сказал Павел Манько. По его словам, с начала года в Брестской области продано около 50 объектов неиспользуемой государственной собственности.-0-