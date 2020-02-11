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11 февраля 2020, 12:45

Бытовые проблемы и вопросы опеки - Линевич провел прием граждан в Орше

Анатолий Линевич
Анатолий Линевич

11 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. С вопросами опеки и бытовыми проблемами обратились сегодня жители Орши и Оршанского района к помощнику Президента - инспектору по Витебской области Анатолию Линевичу во время прямой телефонной линии и приема граждан, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время приема граждан
Во время приема граждан

Работа с обращениями граждан началась с проведения прямой телефонной линии. Так, работница СГЦ "Заднепровский", проживающая в деревне Румино, посетовала на невыплату зарплаты: за декабрь она получила лишь 50% от суммы в расчетнике. Еще один вопрос женщины был связан с передачей пастбища частному арендатору. Теперь местным жителям, у которых более десятка коров, негде пасти свой скот. Значимость последней проблемы подтвердил еще один звонок из этой деревни с таким же обращением. Анатолий Линевич заверил, что пастбище сельчанам выделят, а с выплатой зарплаты поручил незамедлительно разобраться.

На приеме Любовь Тятенкова
На приеме Любовь Тятенкова

Несколько обращений жителей Орши и района касались бытовых проблем, которые люди не смогли решить собственными силами. Например, жительница Орши жаловалась на неработающий полотенцесушитель, ремонта которого не может добиться уже пять месяцев. Жительница агрогородка Межево рассказала о некачественном ремонте и протекающей крыше дома. "Все эти вопросы - текущие. Я не вижу препятствий для их решения, все можно выполнить", - констатировал Анатолий Линевич.

Инвалид первой группы из Орши обратилась по нескольким вопросам. Женщина считает, что стала жертвой махинаций с лотерейным билетом, выигрыш по которому присвоили другие люди. Также у нее возникла проблема с приватизацией. О ее ситуации в райисполкоме знают. Несмотря на это, Анатолий Линевич потребовал еще раз провести проверки по каждому обращению женщины.

Несколько звонков поступило из Толочинского района. Например, многодетный отец из деревни Евлахи обратился по поводу проблемы, связанной с земельным участком, площадь которого, как он считает, по ошибке "Белгипрозема" была уменьшена. Решить этот вопрос самостоятельно на протяжении уже нескольких лет мужчина не может, как и не может расширить площадь частного дома. "Все будет решаться в соответствии с законодательством, но постараемся помочь", - подчеркнул Анатолий Линевич, выслушав заявителя.

На личный прием граждан записались 30 жителей города и района. Четыре вопроса заявителей удалось снять до начала его проведения. Часть поднятых проблем была связана с темой опекунства. Так, мужчина, страдающий алкоголизмом, рискует лишиться родительских прав. Со своей зависимостью он пытается бороться, для этого несколько раз кодировался. В райисполкоме его усилия поддерживают, но ситуацию оценивают трезво. Решение будет принимать суд, очередное заседание которого намечено на 25 февраля. "Все зависит от вас, вашего желания вести нормальную жизнь", - сказал помощник Президента, выслушав заявителя.

Сложная ситуация сложилась у девушки из Орши. Как сирота, она имеет право на часть комнаты, расположенной в квартире, которая сейчас используется основным квартиросъемщиком в качестве офиса. Условий для проживания там нет. К тому же, жилплощадь носит ряд обременений, что не позволяет в настоящее время ей распорядиться. "Это обращение требует серьезного изучения, будем разбираться и держать на контроле", - сказал Анатолий Линевич, подчеркнув, что каждый вопрос должен рассматриваться с точки зрения, как помочь людям.

Подводя итоги, в разговоре с журналистами помощник Президента еще раз подчеркнул, что любое обращение, в том числе повторное (а их сегодня было немало), требует разъяснений. "Люди уже обращались неоднократно с ними в разные инстанции. Тем не менее, назначим по всем проверки, рассмотрим, разъясним людям их права и что можно предпринять конкретно в их ситуации", - сказал Анатолий Линевич.

В то же время достаточно незначительное количество вопросов поступило по теме благоустройства. "Это говорит о том, что все было сделано своевременно, общий порядок имеется. Но снижать внимание к этой теме нельзя", - убежден Анатолий Линевич. Особо он отметил небезразличие людей: "Беспокоятся за сирот, молодежь, высказывают свое мнение по этому поводу, мы же со своей стороны будем стараться оказать максимальное содействие".-0-

Фото Александра Хитрова

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