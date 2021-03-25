Бытовые услуги в Минской области оказывают более 4,5 тыс. объектов

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4,5 тыс. объектов оказывают бытовые услуги в Минской области. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции "Тенденции и перспективы развития сферы бытового обслуживания населения. Повышение качества услуг в сельской местности" генеральный директор ГО "Управление бытового обслуживания населения Минской области" Наталья Суйкова, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня сфера бытового обслуживания Минской области представлена почти 6 тыс. субъектами хозяйствования всех форм собственности, бытовые услуги оказываются в более чем 4,5 тыс. объектах. В сельской местности функционируют порядка 2 тыс. субъектов и 1,4 тыс. объектов", - сказала Наталья Суйкова.

Говоря об обслуживании сельского населения, гендиректор отметила, что в конце 2020 года был запущен пилотный проект: приобретен передвижной мобильный комплексный приемный пункт на базе автобуса ПАЗ, который оборудован рабочим местом для парикмахерских услуг и экспресс-ремонта одежды, отдельно выделена зона торговли для продажи продукции собственного производства. "Автобус работал на территории Минского района, сейчас он начинает функционировать в Узденском. Это достаточно современный объект на колесах, который позволяет максимально охватить сельское население и оказывать достаточно качественные бытовые услуги", - подчеркнула Наталья Суйкова.

По ее словам, с марта 2021 года действует справочно-информационная служба с единым номером 167, которая позволяет потребителю получить всю необходимую информацию о бытовых услугах не только в Минске, но и по всей Минской области.-0-