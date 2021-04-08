Бытовые услуги в Могилевской области оказывают более 4,4 тыс. субъектов

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бытовые услуги населению в Могилевской области оказывают более 4,4 тыс. субъектов хозяйствования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-аккаунт Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"По оперативным данным реестра бытовых услуг, на 1 апреля в Могилевской области бытовые услуги населению оказывали 4460 субъектов хозяйствования, или 11,6% от общего их количества по стране. Темп роста - 103,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Из них четверть - юридические лица и три четверти - индивидуальные предприниматели", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 апреля в области функционирует 3371 объект бытового обслуживания, что составляет 11,2% от общереспубликанского количества. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - 101,8%.

Наиболее востребованными, как и в целом по стране, являются парикмахерские, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, производство, ремонт одежды и текстильных изделий.-0-