Бывшая гражданка Украины: сомнений по поводу выбора на референдуме и быть не могло

25 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Никаких сомнений по поводу выбора на конституционном референдуме не было и быть не могло. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась начальник сектора судебно-медицинских экспертиз Житковичского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Светлана Воробьева.

Светлана Воробьева более восьми лет живет в Беларуси. Вместе со своей семьей переехала из Украины. Минувшим летом стала полноценной гражданкой республики, со всеми правами, гарантиями и ответственностью. Ей вручили паспорт гражданина Республики Беларусь. И сейчас она впервые в этом качестве выполняла свой гражданский долг на конституционном референдуме.

По состоянию здоровья Светлана Воробьева не может прийти на референдум в основной день. Необходимо было лечь в больницу на операцию, поэтому пришла на участок досрочно. "Как только были обнародованы предлагаемые изменения и дополнения в Конституцию, мы сразу с ними ознакомились. Проходили диалоговые площадки, беседы, встречи. Поддерживаем многие предложения. И те, что касаются воспитания детей, и закрепления понятия брака, полномочий ВНС. Зная историю моей жизни, какие могли быть колебания или сомнения. Просто уверена: правительство не может внести изменения, от которых люди бы что-то потеряли. Беларусь - социально ориентированное государство. Социальные гарантии на высоте", - пояснила она. В этом женщина убедилась лично.

Светлана Воробьева. Фото управления ГКСЭ по Гомельской области

В эти дни Светлана находится в онкодиспансере. "Могу честно сказать: жила бы в Украине и была бы гражданкой Украины, то, наверное, не смогла бы получить ту помощь, сделать операцию, как здесь. У меня просто не хватило бы на это средств", - поделилась она.

"Увидев всю ситуацию в больнице изнутри (как заботливо медперсонал обращается с пациентами, в том числе с пожилыми, которых дети не могут часто наведывать из-за занятости или большого расстояния), переоцениваешь многие моменты. Могу сказать, что готова работать на госслужбе до последних дней. Чтобы те бабушки и дедушки, которые лежат в больницах, могли и дальше получать такой же уход и медпомощь была бесплатная. Ведь на это затрачиваются бюджетные средства", - пояснила она.

В истории жизни Светланы Валерьевны есть крутые повороты и перемены, на которые решилась ради лучшего будущего своей семьи. Родилась она в Кировоградской области. Окончила Государственную медицинскую академию в Днепропетровске. Стала судебным медицинским экспертом. Работа всегда была в удовольствие, однако не приносила желаемого материального благополучия.

Светлана приехала в Беларусь в феврале 2013 года, еще до так называемой революции достоинства, всколыхнувшей Украину. Заочно узнав, что в Житковичском межрайонном отделе ГКСЭ появляется вакансия, решилась на перемену места жительства. С того момента все происходило весьма стремительно. Сначала переехала с сыном, затем и супруг. Вскоре получили арендное жилье. Здесь все складывалось успешно. Сын стал студентом, исполнил свою мечту - поступил в желаемый вуз на бюджет.

О своем решении переехать в Гомельскую область Светлана не жалела ни минуты.-0-