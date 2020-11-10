Бывшее общежитие в Барановичах реконструировали под социальное и арендное жилье

10 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах бывшее общежитие отделения железной дороги реконструировали под социальное и арендное жилье, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела ЖКХ Светлана Касач.

Пятиэтажное здание по ул.Пролетарской, 165 пустовало более десяти лет. В начале этого года строители СУ-145 стройтреста №25 приступили к его реконструкции. Объект был сдан в эксплуатацию в начале ноября - на месяц раньше запланированного срока. На переделку бывшего общежития из местного бюджета было направлено более Br4 млн.

Здание кардинально изменилось не только внутри, но и снаружи. Проектировщики предусмотрели пандусы для людей с ограниченными возможностями, крытые велопарковку и площадку для мусорных контейнеров, большую автомобильную парковку. Помимо этого, строители благоустроили прилегающую территорию: мелкоштучной плиткой выложены пешеходные дорожки, во дворе дома сооружена просторная детская площадка.

В доме 79 одно- и двухкомнатных квартир, в том числе 42 предназначены под социальное жилье, 37 имеют статус арендных. Первые новоселы уже получили ключи от нового жилья. "Социальные квартиры получат дети-сироты, а также инвалиды. На арендное жилье желающих много. Прежде всего эти квартиры распределят среди льготной категории нуждающихся - молодым специалистам, военнослужащим, тем, кто состоит на учете на улучшение жилищных условий", - отметила Светлана Касач.

Сейчас в Барановичах в очереди на улучшение жилищных условий состоит 14 050 горожан. По словам начальника отдела ЖКХ, еще в начале года нуждающихся было более 15 тыс.-0-