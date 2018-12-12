Бывший бассейн "Лазурный" в Гродно обрел нового владельца

12 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Здание бассейна "Лазурный" в Гродно продано за Br1,1 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете государственного имущества Гродненского облисполкома.

Новым владельцем стало одно из обществ с ограниченной ответственностью. Бассейн выставлялся на аукцион на протяжении нескольких лет, стартовая цена в итоге снизилась до одной базовой. На очередной аукцион была подана одна заявка. Согласно процедуре торгов объект был продан за 45 базовых величин (1 БВ - Br24,5) плюс 5%.

По условиям продажи новый собственник в течение года должен разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт или реконструкцию здания под объект общественного назначения. Ввести его в строй необходимо в течение трех лет. Причем не менее 50% площадей должны использоваться для физкультурно-оздоровительных и спортивных целей. Также необходимо провести благоустройство прилегающей территории.

Бассейн был построен а 1973 году. Его эксплуатация был прекращена несколько лет назад.-0-