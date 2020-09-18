Бывший дом лесной администрации XVIII века открыли после реставрации в Гродно

18 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно после реставрации открыли бывший дом лесной администрации XVIII века. Сейчас здесь расположились администрация лесохозяйственного объединения и музей лесной и экологической тематики, передает корреспондент БЕЛТА.

Здание лесной администрации было построено в 1780 году по инициативе городского старосты Антония Тизенгауза в историческом районе Городница в центре Гродно. Этот архитектурный памятник - образец позднего барокко. За многолетнюю историю в здании размещались различные учреждения, в том числе и больница. Сейчас, после масштабной реконструкции, ему вернули историческое назначение: здесь будут располагаться офисы Гродненского государственного производственного лесохозяйственного объединения.

"Доброй традицией стало праздновать новоселье в канун профессионального праздника. Например, вчера был открыт пеллетный завод в Мозыре, сегодня - значимый объект в Гродно, в центре которого буквально появилась частичка леса", - отметил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. Он рассказал, что открытия - часть модернизации лесного хозяйства. Планируется также большое внимание уделить лесовосстановлению, сделать более автоматизированными и эффективными подготовку почвы, посадку лесов и уход за ними. Для этого приобретут необходимые машины и оборудование.

Виталий Дрожжа

"Это не просто новоселье. Это, с одной стороны, историческое здание, а с другой - современная, интерактивная начинка, комфортные условия для качественной работы. Здесь мы на примере видим, как поменялось отношение к лесному хозяйству. Не просто брать от леса все, а наоборот, оздоровить, восстановить, развить лес, чтобы оставить его нашим потомкам", - отметил во время церемонии открытия обновленного здания председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. Он подчеркнул: в последние годы леса в регионе высаживается больше, чем вырубается. И именно леса, наряду с озерами, остаются основным природным брендом Беларуси.

Владимир Караник

К слову, одной из фишек обновленного здания стал интерактивный музей лесной и экологической тематики. Открыт он будет для всех желающих. Экспонаты, интерактивное оборудование помогут узнать, что растет в белорусских лесах, кто в них обитает, как раньше работали лесники и как оберегают леса сегодня. Почти все экспонаты можно трогать, а с некоторыми и активно взаимодействовать.-0-

Фото Леонида Щеглова