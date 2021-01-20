Бывший дворец культуры в Гродно станет музеем: представлен проект будущей экспозиции

20 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Нескучный интерактивный музей на тему истории и природы Гродненщины появится в бывшем Дворце культуры текстильщиков в областном центре. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Здание бывшего Дворца культуры текстильщиков на Советской площади известно не только горожанам, но и гостям города. Дворец культуры возводился в 1950-е годы. Недавно завершилась внешняя реконструкция здания. Сейчас институт "Гродногражданпроект" занимается корректировкой проектно-сметной документации для приспособления здания под музей.

Специалисты Гродненского государственного историко-археологического музея разработали концепцию будущей экспозиции, которая будет отражать историю и природу Гродненщины. Белорусский союз художников представил художественный проект музея.

"Это будет нескучный музей. Наряду с уникальными экспонатами будут организованы интерактивные зоны с использованием сенсорных экранов и современных технологий. Предложенная концепция будет интересна и жителям города, и приезжим туристам, и взрослым и маленьким посетителям", - отметили в управлении культуры Гродненского облисполкома.-0-

Фото kultura.grodno.by