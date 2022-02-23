Бывший военнослужащий: мужской долг - оберегать мир на своей земле

23 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Знать свою Родину, оберегать ее и быть защитником Отечества - долг каждого мужчины как гражданина. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился бывший военнослужащий, подполковник в отставке Александр Котов, который побывал на торжественном праздничном митинге в областном центре.

Уроженец Воронежской области с 2000 года живет в Витебске. Ему уже 91 год, но бывший военнослужащий инженерных войск и в этом почтенном возрасте сохраняет завидную выправку и бодрость духа. Александр Котов рассказал, что 30 лет служил на Кавказе - в Азербайджане, Армении, Нагорном Карабахе, Грузии. Самым сложным для простого парня из крестьянской семьи были не солдатские будни, а жара. Плотная военная форма цвета хаки не оставляла солдатам и офицерам выбора, кроме как безропотно выносить все тяготы непривычного климата.

"Я не планировал стать военным. Когда мне исполнилось 18, меня вызвали в военкомат и предложили пойти в военное училище. К тому времени я окончил педагогическое училище и уже имел специальность. Но партия сказала - надо отдать долг Родине. Я согласился, прошел военную подготовку и отправился на Кавказ. С однополчанами сейчас поддерживаю контакт по телефону и через интернет, переписываемся, поздравляю их со значимыми датами и юбилеями. 23 февраля для нас профессиональный праздник. Мы были убеждены тогда, и я это послание хочу передать нынешней молодежи, что долг каждого мужчины - быть защитником своего Отечества. Мы обязаны знать свою Родину, которая нам очень многое дала, и отдавать ей долг, оберегать мир на своей земле", - подчеркнул Александр Котов.

Пенсионер продолжает активную общественную работу в своем микрорайоне на ул.Гагарина и входит в состав совета ветеранов Октябрьского района Витебска. На праздник он собрал активистов из своего микрорайона, чтобы возложить цветы к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины. Будущим защитникам Отечества подполковник пожелал не уронить чести мундира и служить верой и правдой родной стране.-0-