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21 июля 2020, 07:18

Бывшую "красную" казарму выставили на продажу в Бресте

Фото Брестского городского центра по управлению недвижимостью
Фото Брестского городского центра по управлению недвижимостью

21 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Здание бывшей вечерней школы Бреста, входящее в состав комплексной историко-культурной ценности "Казармы", выставлено на продажу, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист городского центра по управлению недвижимостью Ирина Романова.

Аукцион назначен на 28 июля. Объект впервые выставляется на торги. Начальная цена продажи изолированного помещения по улице Брестских дивизий, 22/1 общей площадью 1,6 тыс. кв.м - Br3,1 млн. Несмотря на свой солидный возраст (казарме в Северном городке не менее 100 лет) здание хорошо сохранилось, избежав значительных перестроек. Вариантов использования исторического объекта в коммерческих целях много. Единственное условие - новый владелец обязан будет в месячный срок подписать охранное обязательство.

"Помещения и бывшие классы вечерней школы могут быть использованы под офисы, оказание образовательных, спортивно-оздоровительных, медицинских услуг, объекты торговли, питания, бытового обслуживания. Также потенциально они подходят для проведения семинаров, выставок, собраний, организации клубов, музыкальных студий, кружков. Прием заявлений на участие в аукционе продолжается, их можно подать по 22 июля включительно", - отметила Ирина Романова.

Комплекс казарм из красного кирпича был построен в конце XIX - начале XX века в Граевской Слободке Брест-Литовска. Двухэтажные здания казарм выполнены в технике лицевой кирпичной кладки, в так называемом кирпичном стиле. Во времена Российской империи в помещениях размещались инженерные ведомства, 2-я и 38-я пехотные дивизии Русской армии. В советский период после Второй мировой войны здесь предположительно размещались зенитный полк и танковый батальон. Когда здание перешло из военного в гражданское ведомство, тут располагались офисы, УПК, вечерняя школа.-0-

Фото Брестского городского центра по управлению недвижимостью

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