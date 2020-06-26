БЖД назначила дополнительный поезд Минск - Витебск - Минск на время "Славянского базара"

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога на время проведения ХХIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" назначила поезд межрегиональных линий №644/643 Минск - Витебск - Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Расписание движения поезда составлено с учетом программы проведения фестиваля. Он будет курсировать ежедневно из Минска с 16 по 19 июля, а из Витебска - с 17 по 20 июля. Время отправления поезда со станции Минск-Пассажирский - 12.28, а прибытие в Витебск - в 16.08.

После концерта гости "Славянского базара" на этом же поезде смогут вернуться в Минск. Из Витебска он будет отправляться ночью в 01.12 и прибывать в столицу Беларуси утром в 05.42.

Предварительная продажа проездных документов (билетов) на этот поезд осуществляется за 20 суток до его отправления. Приобрести проездные документы можно на официальном сайте Белорусской железной дороги в разделе "Услуги пассажирам" (pass.rw.by), с помощью мобильного приложения "БЧ. Мой поезд", а также в железнодорожных кассах БЖД.-0-