БЖД назначила новый поезд Гомель-Витебск

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога с 27 сентября по 26 октября назначила новый поезд Гомель - Витебск, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Новый маршрут свяжет три областных центра - Гомель, Витебск и Могилев.

Поезд №697/698 будет отправляться из Гомеля по воскресеньям в 17.16 и прибывать в Витебск в 23.26. В обратном направлении из Витебска поезд отправится после полуночи - в 1.00 понедельника и в 7.36 прибудет на станцию Гомель. В пути состав сделает остановки по станциям Буда-Кошелевская, Жлобин, Рогачев, Быхов, Могилев, Шклов и Орша.

Стоимость проезда в плацкартном вагоне от Гомеля до Витебска составит Br10,96, в купейном - Br15,2.

Подробности о расписании и стоимости проезда можно узнать через мобильное приложение "БЧ.Мой поезд", на сайте БЖД, а также по номеру 105 контакт-центра Белорусской железной дороги.-0-