БЖД открывает регулярное движение электропоездов Светлогорск - Жлобин - Минск

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога c 21 июня открывает регулярное движение электропоездов по маршруту Светлогорск - Жлобин - Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В первый рейс по этому маршруту отправится поезд региональных линий бизнес-класса №754 Светлогорск-на-Березине - Минск. Отправление из Светлогорска в 19.04, прибытие в столицу в 21.44. Из Минска поезд отправится 26 июня в 15.50 и прибудет в Светлогорск в 18.47. Поезда будут курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.

Ежедневный поезд региональных линий бизнес-класса №756 Минск - Светлогорск-на-Березине отправится из Минска 21 июня в 20.48 и прибудет в Светлогорск в 23.47. В обратном направлении отправление из Светлогорска 22 июня в 05.01, прибытие в столицу в 7.53.

По маршруту Светлогорск - Жлобин - Минск эти поезда будут делать остановки на станциях Жлобин, Бобруйск, Осиповичи-1 и Пуховичи.

Стоимость проезда составит Br9,04. Билеты можно оформить в едином разделе "Услуги пассажирам" на официальном сайте БЖД, в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также в железнодорожных кассах.

Более подробную информацию можно получить на сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, а также по телефону контакт-центра БЖД 105.-0-