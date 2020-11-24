БЖД отправит первый новогодний экспресс в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще 24 декабря

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога отправит первый в этом сезоне новогодний экспресс в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще 24 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Второй новогодний поезд отправится 6 января 2021 года. Если услуга будет востребована, дополнительные экспрессы пустят также 26 декабря 2020 года, 2 и 8 января 2021 года.

Со станции Минск-Пассажирский поезд отправится в 21:58 и прибудет в Брест утром следующего дня в 7.50, откуда туристов на автобусах доставят в Беловежскую пущу. Там гости проведут целый день.

В столицу из Бреста новогодний поезд будет отправляться в 17.28 и прибудет в Минск в 22.19. В дороге пассажиров ждет встреча с железнодорожным Дедом Морозом и его помощником.

Как отметили в БЖД, для профилактики вирусных инфекций во время путешествия будут соблюдены все необходимые меры. В частности, перед отправлением в поезде сделают уборку с дезинфицирующими средствами, пассажиры в пути смогут купить медицинские маски.

Стоимость тура в новогоднем поезде в купейном вагоне для взрослого составит Br110, для детей от 10 до 13 лет (включительно) - Br106, для детей от 6 до 10 лет (включительно) - Br87,9, для детей до 5 лет (включительно) - Br80,90 (с местом).

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