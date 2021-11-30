БЖД подала напряжение на контактную сеть на участке Светлогорск-Калинковичи

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 30 ноября 2021
Минск -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:24 Коллегия ЕЭК одобрила проект соглашения о размещении и обращении ценных бумаг Экономика
16:24 Трудоустройство и поддержка предпринимательства: как в Беларуси развивают инклюзивную среду Регионы
16:22 В Греции будут штрафовать непривитых людей старше 60 лет В мире
16:12 МАРТ и Минздрав пояснили новый порядок формирования цен на лекарства и медизделия Экономика
16:09 Страны ОДКБ впервые провели консультации информационных подразделений внешнеполитических ведомств Политика
16:01 Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-октябре составил Br0,3 млрд Экономика
15:54 В Костюковичском районе заложат лесной питомник производительностью 5,5 млн саженцев в год Регионы
15:45 В Бобруйске задержан 50-летний закладчик наркотиков Происшествия
15:43 Найти новых друзей на прогулке поможет разработанное студентами БГУ мобильное приложение Buddy Технологии
15:42 Минздрав предлагает обсудить регистрацию изделий медназначения и медтехники Общество
15:36 Дзермант: власти Польши и Литвы потеряли человеческий облик, применив насилие и убивая беженцев Общество
15:30 БЖД подала напряжение на контактную сеть на участке Светлогорск-Калинковичи Регионы
15:25 В результате крушения вертолета Госпогранслужбы Азербайджана погибли 14 человек В мире
15:17 Минчанин приговорен к 3 годам ограничения свободы за грубое нарушение общественного порядка Происшествия
15:14 Инфляция в еврозоне достигла исторического максимума В мире
15:13 В Финляндии стоимость электричества взлетела до рекордного уровня В мире
15:11 Активная участница прошлогодних протестов в Минске предстанет перед судом Происшествия
15:03 ЕЭК предложила создать систему углеродного регулирования ЕАЭС Экономика
15:02 Проект "Минск - здоровый город" дополнится постковидным оздоровлением Регионы
15:00 БСЖ: практика "затыкания ртов" и беззакония возвращает польское общество к диктатуре прошлого века Общество
15:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1395 пациентов с COVID-19, выписаны 1438 Общество
14:56 Маршрутка с пассажирами опрокинулась в Ушачском районе Происшествия
14:54 Воронюк: объекты торговли должны вести разумную ценовую политику Общество
14:52 Пиневич: Беларусь готова активно участвовать в переговорах по разработке нового международного документа по пандемиям Общество
14:49 За достижения в период пандемии Гомельская областная туббольница стала финалистом международной премии Регионы
14:32 В Минске семейный скандалист напал на сотрудников милиции Происшествия
14:30 Александр Юлдашев: "Внутренняя платежная система готова к новым вызовам" Экономика
14:29 В Минске с начала года произошло 9 несчастных случаев на объектах ж/д транспорта Происшествия
14:26 Витебский завод "ВИСТАН" освоил производство резьбошлифовальных станков Регионы
14:25 Председатель БелТИЗ: мы чувствуем поддержку власти и общества Общество
Все новости
Все новости
Регионы
30 ноября 2021, 15:30

БЖД подала напряжение на контактную сеть на участке Светлогорск-Калинковичи

Фото из архива
Фото из архива

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога продолжает реализацию инвестиционного проекта по электрификации участка Жлобин - Калинковичи - Барбаров. Очередным его важным этапом стала подача напряжения на контактную сеть участка Светлогорск-на-Березине - Калинковичи, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Электроснабжение данного участка осуществляет новая тяговая подстанция, построенная рядом со станцией Жердь. Ранее в соответствии с программой взаимодействия филиала "Речицкие электрические сети" РУП "Гомельэнерго" и Гомельской дистанции электроснабжения БЖД было подано напряжение 110 кВ на две линии протяженностью 15 км, которые были специально построены для электроснабжения этой тяговой подстанции.

В настоящее время продолжаются пуско-наладочные работы. Следующим этапом станет пробный пропуск электроподвижного состава по участку Светлогорск-на-Березине - Калинковичи.

"Реализация этого проекта направлена на расширение полигона электрификации Белорусской железной дороги и повышение эффективности перевозок пассажиров и грузов", - отметили в пресс-центре.

В БЖД напомнили, что в 2016 году началось регулярное движение поездов на электровозной тяге между Минском и Гомелем. С 2015-го по 2017-й был электрифицирован участок Молодечно - Гудогай - госграница. В июне 2020 года началось регулярное движение электропоездов по маршруту Светлогорск - Жлобин - Минск.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь БЖД
Новости рубрики Регионы
Трудоустройство и поддержка предпринимательства: как в Беларуси развивают инклюзивную среду
Фото из архива В Костюковичском районе заложат лесной питомник производительностью 5,5 млн саженцев в год
Фото из архива Проект "Минск - здоровый город" дополнится постковидным оздоровлением
Гомельская областная клиническая туберкулезная больница. Фото из архива За достижения в период пандемии Гомельская областная туббольница стала финалистом международной премии
Слесарь-сборщик Игорь Спиридонов за наладкой станка Витебский завод "ВИСТАН" освоил производство резьбошлифовальных станков
Фото из архива В Витебской области около 30% пустующих домов в этом году снесены за счет собственников
Главное
Александр Лукашенко и Дмитрий Киселев Лукашенко дал интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Киселев: меня поразила готовность Лукашенко отстаивать национальные интересы
Беженец из Курдистана: мы не понимаем, почему поляки нас не пропускают через границу
Смартфон вместо кассового аппарата. Белинвестбанк внедрил уникальную услугу
Топ-новости
ГАИ призывает быть предельно внимательными в сложных погодных условиях
Минэнерго Беларуси и России согласовали планы по созданию общих рынков газа и электроэнергии
Боровик: США хотят втянуть Европу в тлеющий военный конфликт
Дзермант: власти Польши и Литвы потеряли человеческий облик, применив насилие и убивая беженцев
Пиневич: Беларусь готова активно участвовать в переговорах по разработке нового международного документа по пандемиям
Страны ОДКБ впервые провели консультации информационных подразделений внешнеполитических ведомств
Воронюк: объекты торговли должны вести разумную ценовую политику
Гайдукевич о помощи Германии курдам: вы уничтожили страну и дали за это по 140 евро
Александр Юлдашев: "Внутренняя платежная система готова к новым вызовам"
Шевцов: помощь для беженцев по линии Международного Красного Креста может составить около 6 млн евро
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1395 пациентов с COVID-19, выписаны 1438
Страны ЕАЭС ведут исследования по разработке вакцин и тест-систем в отношении COVID-19
БСЖ: практика "затыкания ртов" и беззакония возвращает польское общество к диктатуре прошлого века
Посол КНР в Беларуси: демократия - это не кока-кола с одним и тем же вкусом на весь мир
Страны СНГ скоординируют подходы на международной арене для противодействия фальсификации истории
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.