БЖД подала напряжение на контактную сеть на участке Светлогорск-Калинковичи

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога продолжает реализацию инвестиционного проекта по электрификации участка Жлобин - Калинковичи - Барбаров. Очередным его важным этапом стала подача напряжения на контактную сеть участка Светлогорск-на-Березине - Калинковичи, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Электроснабжение данного участка осуществляет новая тяговая подстанция, построенная рядом со станцией Жердь. Ранее в соответствии с программой взаимодействия филиала "Речицкие электрические сети" РУП "Гомельэнерго" и Гомельской дистанции электроснабжения БЖД было подано напряжение 110 кВ на две линии протяженностью 15 км, которые были специально построены для электроснабжения этой тяговой подстанции.

В настоящее время продолжаются пуско-наладочные работы. Следующим этапом станет пробный пропуск электроподвижного состава по участку Светлогорск-на-Березине - Калинковичи.

"Реализация этого проекта направлена на расширение полигона электрификации Белорусской железной дороги и повышение эффективности перевозок пассажиров и грузов", - отметили в пресс-центре.

В БЖД напомнили, что в 2016 году началось регулярное движение поездов на электровозной тяге между Минском и Гомелем. С 2015-го по 2017-й был электрифицирован участок Молодечно - Гудогай - госграница. В июне 2020 года началось регулярное движение электропоездов по маршруту Светлогорск - Жлобин - Минск.-0-