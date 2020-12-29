БЖД предупреждает об отклонении от графика поездов из Орши из-за непогоды

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые пассажирские поезда на участках Орша - Минск, Орша - Витебск, Орша - Могилев, Орша - Кричев следуют с отклонением от графика движения в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и учитывать данное обстоятельство при планировании своих поездок", - говорится в сообщении.

Более подробную информацию о времени отправления и прибытия данных поездов можно получить по телефону контакт-центра 105.-0-

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