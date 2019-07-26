БЖД сообщила об изменении сегодня движения поездов Минск-Гомель

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в движение поездов сообщением Минск-Гомель и Гомель-Минск внесены изменения. Это связано с техническими причинами, пояснили корреспонденту БЕЛТА в БЖД.

В частности, поезд №708 Минск-Гомель отправлением из Минска в 19.00 будет следовать без вагонов 8-14 (одним составом). Для обеспечения проезда пассажиров по билетам, проданным в эти вагоны поезда, назначен дополнительный поезд №730 Минск-Гомель, сформированный из вагонов локомотивной тяги, отправлением из Минска в 19.10 и прибытием в Гомель в 22.48.

По информации БЖД, поезд №709 Гомель-Минск, который отправился из Гомеля в 15.10, также следует составом, сформированным из вагонов локомотивной тяги.

Белорусская железная дорога приносит свои извинения пассажирам за причиненные неудобства.-0-