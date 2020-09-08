БЖД завершает монтаж контактной сети на участке Калинковичи - Барбаров

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога продолжает реализовывать инвестпроект по электрификации участка Жлобин - Калинковичи - Барбаров общей протяженностью 141 км, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

На станциях, остановочных пунктах и перегонах участков Светлогорск-на-Березине - Калинковичи - Барбаров идет плановая реконструкция сетей электроснабжения. Заканчивают устанавливать опоры контактной сети на станции Калинковичи и участке Калинковичи - Барбаров. Строится тяговая подстанция на станции Жердь, идет подготовка к строительству воздушных линий электроснабжения 110 кВ.

В пресс-центре отметили: в июне завершилась электрификация участка Жлобин-Подольский - Светлогорск-на-Березине. Это один из этапов проекта по электрификации участка Жлобин - Калинковичи - Барбаров. Также открыто регулярное движение электропоездов по маршруту Светлогорск - Жлобин - Минск. "Проект пользуется популярностью у пассажиров. За этот период электропоезда региональных линий бизнес-класса перевезли более 40 тыс. человек", - рассказали в БЖД.

Электрификацию участка Жлобин - Калинковичи - Барбаров планируют завершить до конца 2021 года. "Реализация проекта позволит довести долю электрифицированных участков БЖД до 25% от общей протяженности железнодорожных линий и организовать в перспективе на всем протяжении этого участка движение пассажирских и грузовых поездов на электровозной тяге", - подчеркнули в пресс-центре.-0-