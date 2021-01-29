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29 января 2021, 17:02

Чадюк: каждое третье преступление в 2020 году в Могилевской области совершили нетрезвые

Фото из архива
Фото из архива

29 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Каждое третье преступление в 2020 году в Могилевской области совершено людьми в нетрезвом состоянии. Об этом во время заседания коллегии по итогам работы за прошлый год сообщил прокурор Могилевской области Александр Чадюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Более трети от общего количества зарегистрированных на территории области преступлений совершено лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Однако, несмотря на это, за прошлый год сократилось количество таких преступлений. Большой процент убийств и умышленных причинений гражданам тяжких телесных повреждений совершены на почве семейно-бытовых конфликтов, более 80% из них - в состоянии алкогольного опьянения. Причем бывает так, что в алкогольном опьянении находились и совершивший преступление, и пострадавший, - сказал Александр Чадюк. - Это связано с тем, что в Могилевской области много торговых объектов, реализующих алкогольную продукцию круглосуточно. Кроме того, на автомобильных заправочных станциях тоже продают алкоголь в ночное время. На текущий год стоит серьезная задача - снизить количество преступлений, совершенных под влиянием алкоголя. И к этой работе нужно подключать все общество".

Всего в Могилевской области за 2020 год зарегистрировано более 10,5 тыс. преступлений. Это на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "В первую очередь такой рост преступности связан с увеличением киберпреступлений. В прошлом году таких правонарушений было более 2,2 тыс. Несмотря на рост этой категории преступлений, в Могилевской области самый высокий уровень их раскрываемости, - отметил Александр Чадюк. - Хочется еще раз обратиться к гражданам и предостеречь их от мошенников в интернете. Нельзя никому передавать свои данные о расчетных счетах, номерах карт, личные сведения и другую важную информацию".

В прошлом году в регионе реализованы мероприятия, которые улучшили криминогенную ситуацию. "В 2020 году по сравнении с 2019-м сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, группой лиц, ранее судимыми лицами, в общественных местах. Снизилось количество тяжких преступлений на 26%. Меньше совершено грабежей, краж, хулиганств, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, - отметил прокурор Могилевской области. - Меньше преступлений в прошлом году совершили несовершеннолетние, что стало итогом совместной работы правоохранительных и государственных ведомств и структур".

"В 2020 году в регионе выросло количество людей, погибших в ДТП. Еще один проблемный вопрос - гибель людей на пожарах. Здесь тоже наблюдается рост летальных исходов. В большинстве случаев гибнут люди в состоянии алкогольного опьянения либо по вине тех, кто был нетрезв. Сел за руль машины выпившим - спровоцировал ДТП. Пришел нетрезвый человек домой, закурил и уснул. В итоге - серьезное ЧП, которое несет угрозу не только виновнику, но и окружающим, - подчеркнул Александр Чадюк. - Неутешительная ситуация по пожарам наблюдается уже сейчас - с начала года на пожарах в Могилевской области погибло 19 человек (за аналогичный период прошлого года - 8). Необходимо, чтобы люди помнили о собственной безопасности, ценили жизнь и берегли свое здоровье. Особенно внимательным нужно быть пожилым гражданам и тем, кто живет в сельской местности. Необходимо вовремя проверять и приводить в порядок печное отопление, электрические приборы и внимательно пользоваться ими зимой. Соблюдение правил безопасности позволит снизить количество несчастных случаев и сохранить жизни людей".

Еще одно важное направление работы прокуратуры - надзорная деятельность. "Органы прокуратуры осуществляют надзор за всеми сферами жизни общества. Это надзор за соблюдением законности трудовых правоотношений. Принятые в 2020 году меры позволили существенно сократить количество организаций, допускающих просроченную задолженность по выплате заработной платы. Их количество снизилось в 2 раза: с 54 до 27, - отметил прокурор Могилевской области. - Мы осуществляем надзор за соблюдением законности в жилищных правоотношениях, налогового, бюджетного законодательства, деятельности предприятий и организаций. Без внимания прокурора не остается ни одна сторона жизни человека".

На заседании коллегии обсуждались планы и перспективы на текущий год. "Акцентировано внимание на усиление надзора за исполнением законодательства на стадии досудебного производства, изучении уголовных дел, поступающих для направления в суд, а также работы по возмещению причиненного преступлениями ущерба, - подытожил Александр Чадюк. - Определены актуальные задачи и мероприятия на 2021 год, цель которых - укрепить законность и правопорядок, бороться с коррупцией и коррупционными проявлениями, обеспечить безопасность жизнедеятельности населения".-0-

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