Чадюк: в Могилевской области необходимо усилить борьбу с коррупцией

5 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области необходимо усилить борьбу с коррупцией. Об этом заявил прокурор региона Александр Чадюк сегодня на внеочередном заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Заседание проводится по теме противодействия коррупции в органах местного управления. В нем принимают участие глава Администрации Президента Наталья Кочанова, генеральный прокурор Александр Конюк, председатель КГБ Валерий Вакульчик.

По словам прокурора области, в регионе налажено тесное взаимодействие между исполнительной властью и правоохранительными органами по выявлению, пресечению и профилактике коррупции. "Вместе с тем очевидна необходимость усиления борьбы с этим негативным явлением, - отметил Александр Чадюк. - Динамика коррупционной преступности свидетельствует о росте противоправных деяний в течение последних трех лет в 1,5 раза".

С начала года в области выявлено 256 коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами, большинство работали в сферах сельского хозяйства и промышленности. За 2017 год таких преступлений было 277, обратил внимание Александр Чадюк. Активизирована работа правоохранителей и по выявлению фактов получения взяток. С 2015 года количество лиц, совершивших такие преступления, возросло практически в три раза. За этот же период в регионе за коррупционные преступления осуждены 137 должностных лиц, за январь-октябрь 2018 года - 30 человек.

"Складывающаяся ситуация в регионе требует принятия дополнительных мер по предупреждению коррупционных преступлений, снижения их количества. Выполнению этой задачи должны способствовать и работа комиссий по противодействию коррупции в органах власти", - сказал Александр Чадюк. По его мнению, недостатки деятельности комиссий не носят системный характер. В то же время они еще не стали координаторами антикоррупционной деятельности на местах, ими не уделяется должного внимания предупреждению провокационных рисков, причинам, условиям совершенных правонарушений, в том числе реализации государственных программ, проведению государственных закупок. "Мы считаем, что основное внимание комиссий должно быть направлено на реализацию внутреннего контроля как в системе исполкомов, так и подведомственных им структур и организаций. Органам местной власти нужно усилить работу по подбору и подготовке кадров, а также ужесточить контроль за трудовой и исполнительской дисциплиной", - подчеркнул прокурор области.

Он добавил, что органы прокуратуры будут уделять особое внимание реализации государственных программ, проведению госзакупок, выполнению функций контроля со стороны распорядителей бюджетных средств.-0-

Фото Олега Фойницкого