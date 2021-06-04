Чай с плесенью и мармелад с кишечной палочкой обнаружены в торговой сети Гомельской области

4 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госсаннадзор Гомельской области обнаружил небезопасные товары в торговой сети региона, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел гигиены Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Семь случаев реализации недоброкачественной импортной продукции, не соответствующей установленным требованиям безопасности, специалисты выявили в мае. Так, чай черный байховый цейлонский листовой "Принцесса Канди Медиум" (изготовитель ООО "Орими", Россия) годен до июля 2023 года. По данным специалистов, продукт вызвал нарекания по микробиологическому показателю "плесень".

Сразу несколько позиций не удовлетворяли показателям безопасности по другому микробиологическому показателю. Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) обнаружены в картофельном фасованном (сухом) пюре с куриным вкусом "Ролтон" (изготовитель ООО "Маревен Фуд Сэнтрал", Россия), пищевом концентрате первых блюд быстрого приготовления "Суп-лапша" на говяжьем бульоне быстрого приготовления (изготовитель ООО "Импрод", Россия), картофельном пюре быстрого приготовления "Доширак" с соусом "Говяжий с овощами" (Россия). В жевательном желейном ароматизированном мармеладе "Марми" в форме червячков и мишек (изготовитель ООО "Кондитерская фабрика "Марми", Россия) также выявлены такие бактерии.

Стерилизованные рыбные консервы с добавлением масла "Сардина атлантическая натуральная с добавлением масла (куски) "Фрегат" изготовлены в августе 2020 года, срок годности 36 месяцев. Продукция фасована в герметично укупоренные металлические банки. Изготовитель - ООО "Балт-Фиш плюс" (Россия, Псковская область, д.Щиглицы). Товар не соответствовал установленным требованиям безопасности по органолептическому показателю "внешний вид".

Также не соответствовали требованиям безопасности по показателю "гигроскопичность" детские колготки московского производителя "Милена".

Товары изъяты из реализации, приняты меры для недопущения дальнейшего обращения.-0-