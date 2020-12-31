"Час многодетной матери" ввели в поликлиниках Минской области

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в поликлиниках ввели пилотный "Час многодетной матери". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Наталья Боярская.

"Понимали, что многодетным семьям порой сложно определить время для посещения учреждений здравоохранения. Стоять в очередях в ожидании приема с детьми непросто, поэтому решили ввести в поликлиниках специальный "Час многодетной матери". Это определенное время, которое выделяют для многодетных женщин, чтобы они имели возможность спокойно посетить специалистов и пройти обследование", - рассказала Наталья Боярская.

В поликлиниках региона "Час многодетной матери" функционирует около месяца. "Женщины приходят, чтобы получить консультацию у специалиста и обследоваться, но пока не очень активно. Сейчас присматриваемся, подходит ли выделенное время для многодетных матерей. После зимних праздников, когда хлопоты пройдут и жизненный ритм у людей станет более размеренным, посмотрим на посещаемость и при необходимости подкорректируем время, чтобы выбрать более удобный час для многодетных матерей", - рассказала главный врач Березинской ЦРБ Кристина Крук.

Также главврач отметила, что при любых обстоятельствах "Час многодетной матери" продолжит функционировать в поликлинике, чтобы женщины и дети имели возможность своевременно и гарантированно получать консультации у специалистов или проходить необходимые обследования.-0-