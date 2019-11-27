Частная компания выкупила на аукционе здания двух бывших школ в Оршанском районе

27 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Здания двух бывших школ в Оршанском районе общей площадью более 5,2 тыс. кв.м почти за Br80 приобрела на аукционе частная производственно-торговая компания из Орши, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Витебскоблимущество", который выступил организатором торгов.

Строения расположены в разных населенных пунктах, которые находятся на значительном удалении друг от друга. Они выставлялись на торги с декабря 2015 года и на этот раз продавались по начальной цене в одну базовую величину (Br25,5). По словам представителя компании-победителя, использовать бывшие объекты социальной инфраструктуры планируется для диверсификации и развития бизнеса.

Самым крупным лотом стало трехэтажное здание бывшей школы общей площадью почти 4 тыс. кв.м в деревне Клюковка. Объект остается центром общественной жизни населенного пункта, так как в нем расположены по договорам безвозмездного пользования на 25 лет сельский клуб и библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, а также магазин (аренда). В состав лота включены игровая и спортивная площадки, теплица, а также земельный участок под 2 га сроком аренды 57 лет. Второе здание площадью более 1,1 тыс. кв.м расположено в агрогородке Заполье. Отдельным лотом продана котельная этого учебного заведения.

Всего с начала года на аукционах комитета "Витебскоблимущество" продано объектов республиканской и коммунальной собственности на сумму свыше Br2,6 млн, что на 14% больше, чем за январь-ноябрь 2018 года.

В декабре на торги комитета государственного имущества Витебского облисполкома выставлено более 100 лотов, в том числе впервые будут продаваться бывший оздоровительный лагерь "Березка" в Витебском районе, здание автоматической телефонной станции в Витебске и другие объекты социального и производственного назначения.-0-