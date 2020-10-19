Частные дома в Столине оснастят контейнерами для мусора

19 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столине (Брестская область) частные дома оснастят контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник производственно-технического отдела Столинского ЖКХ Дмитрий Стреха.

Контейнеры можно получить бесплатно. За полтора месяца в частном секторе планируют установить около 6 тыс. штук. В каждом доме будет по два контейнера. Желтый предназначен для вторичных материальных ресурсов (бумаги, стекла, пластика, металла, отработанных батареек), черный - для смешенных отходов. Проект раздельного сбора мусора уже поддержали около 600 домовладельцев.

Вместе с контейнерами столинские коммунальщики приобрели два мусоровоза. Собирать отходы в частном секторе они будут раз в две недели, начиная с 30 ноября. "В городе есть площадки для вторичных материальных ресурсов. Однако не всем жителям частных домов удобно относить туда отсортированный мусор. По нашим подсчетам, использование контейнеров позволит извлекать до 30% вторресурсов", - отметил Дмитрий Стреха.

При положительном эффекте проекта в районном центре в него планируют вовлечь жителей Давид-Городка и городского поселка Речица.

В Столине работает линия сортировки твердых коммунальных отходов. Ее пропускная способность составляет 5 тыс. т мусора в год.-0-