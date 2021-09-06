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06 сентября 2021, 17:35

Частные жилые дома для многодетных семей впервые построены в Горецком районе

Фото из архива
Фото из архива
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6 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В этом году в Горецком районе впервые реализован опыт строительства частных жилых домов для многодетных семей с господдержкой, рассказали БЕЛТА в Горецком райисполкоме.

"Улучшения жилищных условий путем строительства индивидуальных жилых домов в сельской местности многие семьи ждали не один год, - подчеркнули в райисполкоме. - Раньше жилье предоставлялось им в многоквартирных жилых домах, которые строились в Горках. Не все нуждающиеся в улучшении жилищных условий были готовы ради необходимых метров переехать из одной местности в другую. Тем более остро стоял вопрос их социальной адаптации и поиска работы согласно полученной специальности".

Сейчас долевое строительство стало доступно по месту проживания и работы многодетных семей. Оно дает возможность получить индивидуальный жилой дом под ключ - со всеми необходимыми отделочными работами и хозяйственными постройками. "Для нашего района это опыт новый, но уже достаточно востребованный, - отметили в райисполкоме. - Так, в этом году введено в эксплуатацию 2 частных жилых дома, еще 3 планируется построить в ближайшее время".

Немаловажно, что при таком строительстве оформлением земельного участка, а также выбором всей проектно-сметной документации и подрядной организации занимается УКС Горецкого района. Это значительно упрощает для семей процедуру строительства и получения жилья. Также огромный плюс заключается в том, что дом сдается в эксплуатацию с полной отделкой, причем все косметические работы согласовываются с будущими хозяевами жилья на каждом этапе. Кроме того, норматив общей площади строящегося жилья составляет для постоянно проживающих и работающих в сельской местности 30 кв.м на одного человека, что на 10 кв.м больше, чем в городе.

"Государственное финансирование на возведение одноквартирных жилых домов методом долевого строительства выделяется району с 2020 года, - рассказали в райисполкоме. - Так, по указу Президента №240 от 4 июля 2017 года господдержка многодетным семьям предоставляется в виде субсидии на уплату части процентов совместно с субсидией на погашение основного долга по этим кредитам. Например, многодетная семья из 6 человек, воспитывающая 4 несовершеннолетних детей, проживает и работает в сельском населенном пункте. Если родители захотят построить здесь жилой дом, то сумма государственной поддержки на эти цели составит для них более Br203 тыс., при этом кредит семье государство возместит в полном объеме".

В Горецком районе на учете нуждающихся сегодня состоит 107 многодетных семей, в том числе в самом районном центре - 69, в сельских населенных пунктах - 38.-0-

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