3 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Частный перевозчик скрыл от налоговой Br27,3 тыс. наличной выручки, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Во время выездной проверки частного предприятия сотрудники инспекции МНС по Октябрьскому району Могилева установили, что полученная при перевозке пассажиров наличная выручка не отражалась в налоговых декларациях. Наличная выручка в Br27,3 тыс., полученная от оказания услуг с мая 2019 года по май 2020-го, на расчетные счета в банк не сдавалась, в кассу организации не приходовалась. Деньги присваивал директор.

При проверке рассчитаны суммы подоходного налога из доходов руководителя, в результате доначислено Br3,6 тыс.подоходного налога.-0-