Частный сектор обеспечил за 9 месяцев 78,6% поступлений в бюджет Минска

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За январь-сентябрь текущего года налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет столицы почти Br11,7 млрд. Основная часть этих средств - 78,6% - обеспечена негосударственным сектором экономики, сообщили БЕЛТА в инспекции МНС по городу Минску.

Частный сектор лидирует в структуре поступлений по категориям плательщиков. На организации государственного сектора приходится только 21,4% всех поступлений.

Среди негосударственного сектора основную долю составляют организации - их вклад в казну достигает 75%. Доля поступлений от ИП в налоговом "пироге" - 1,9%, физических лиц - 1,7%.

Также в ИМНС отметили, что из всей суммы поступлений в консолидированный бюджет города за 9 месяцев в республиканскую казну направлено Br7,118 млрд, в местную - Br4,57 млрд.

Среди всех бюджетных поступлений в Минске лидирует налог на добавленную стоимость, его вклад составляет 44,4% в общем объеме финансовых вливаний. На подоходный налог приходится 19% поступлений, налог на прибыль - 13,6%. Поступления по акцизам составляют 6,9%, налогу при упрощенной системе налогообложения - 2,2%, налогу на доходы - 2%, налогу на недвижимость - 1,8%, земельному налогу - 1%.-0-