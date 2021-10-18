Частный сектор сформировал более 54% поступлений в бюджет Минской области в январе-сентябре

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. От плательщиков столичного региона за январь - сентябрь текущего года поступило в консолидированный бюджет Br3438,6 млн. При этом субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики сформировано 54,1% доходов, сообщили БЕЛТА в инспекции МНС по Минской области.

В республиканский бюджет за девять месяцев поступило Br1060,5 млн, в местные - Br2378,1 млн. "По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма поступлений в консолидированный бюджет выросла на 16,2%, или на Br479,3 млн в сопоставимых ценах", - отметили в инспекции.

Наибольшие суммы поступили по подоходному налогу - Br930,4 млн (27,1% в доходах консолидированного бюджета), экологическому налогу (включая налог за добычу) - Br590,6 млн (17,2%), налогу на прибыль - Br495,8 млн (14,4%). Налог на добавленную стоимость составил Br327 млн (9,5%), акцизы - Br163,8 млн (4,8%), налог при упрощенной системе налогообложения - Br107,4 млн (3,1%).

При этом платежи субъектов негосударственного сектора экономики в общих поступлениях области составили 54,1%. Частники уплатили в казну Br1860,9 млн налогов и платежей. Из них организации - Br1778,3 млн (51,7%), ИП - Br82,6 млн (2,4%).

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления вышеуказанных субъектов в сопоставимых ценах выросли на 1,3%, или на Br24,3 млн.

От физических лиц за январь - сентябрь поступило Br116,8 млн - больше на 14,4%, или на 14,7 млн, к периоду прошлого года.-0-