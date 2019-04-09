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Частный сектор в январе-феврале обеспечил более половины поступлений в бюджет Минской области

Регионы 09.04.2019 | 10:47
Фото из архива
Фото из архива

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поступления в консолидированный бюджет Минской области за январь-февраль 2019 года составили Br547,1 млн, причем более половины этой суммы сформировано за счет платежей организаций негосударственной формы собственности, сообщил БЕЛТА заместитель начальника ИМНС по Минской области Юрий Коновалов.

Поступления за два месяца этого года в республиканский бюджет составили Br189,1 млн, в местные - Br358 млн. Наибольшие суммы поступили по подоходному налогу - Br146,6 млн, или 26,8% в доходах консолидированного бюджета, экологическому (включая налог за добычу) - Br144,4 млн (26,4%), налогу на добавленную стоимость - Br127,9 млн (23,4%), акцизам - Br24,8 млн (4,5%).

При этом значительный вклад в формирование бюджета области обеспечивает негосударственный сектор экономики: 53,3% поступлений - платежи организаций негосударственной формы собственности. Индивидуальными предпринимателями обеспечено поступление 3,7% в доходах бюджета. По сравнению с показателем января-февраля прошлого года их вклад вырос в сопоставимых ценах на 31,1%.-0-

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Теги
бюджет, Минская область, налоги
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