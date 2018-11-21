Частным инициативам по созданию рабочих мест в регионах нужно содействовать - Кравцов

21 ноября, Вороново /Корр. БЕЛТА/. Частным инициативам по созданию рабочих мест в регионах нужно содействовать. Об этом сказал сегодня во время приема граждан в Вороновском районе председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Кравцов

На прием записался директор частного предприятия из горпоселка Радунь. Сфера деятельности широкая - автосервис, розничная торговля, а также заготовка леса, производство пиломатериалов, которые поставляются на экспорт. Работает на предприятии свыше 20 человек. Сдерживает развитие лишь то, что располагаются мощности на арендованных площадях. Бизнесмен попросил содействия в приобретении 1,6 тыс. кв.м на бывшей базе строительной организации. Впрочем, сейчас база под арестом из-за долгов действующего владельца.

Адрей Масель обратился по вопросу развития предпринимательской деятельности

Владимир Кравцов и Адрей Масель

"Планы у нас большие, в том числе и по расширению экспорта, рынков сбыта. Закуплены новые станки, сделан ремонт кровли, помещений, приведены в порядок подъездные пути", - рассказал предприниматель Андрей Масель.

Владимир Кравцов дал поручение областным структурам детально разобраться в ситуации, найти решения, которые позволили бы бизнесу двигаться дальше. "Мы заинтересованы в развитии предприятия, тем более что есть намерения и по расширению производства, и по увеличению количества рабочих мест в регионе. Важный вопрос не только для района, но и для области. Есть возможность ввести в оборот неиспользуемое госимущество, есть желание его приобрести со стороны бизнеса. К решению таких вопросов необходимо подходить взвешенно и оперативно", - отметил председатель облисполкома.

Владимир Кравцов

Предметом для отдельного рассмотрения станет и транспортное сообщение агрогородка Гирки с Вороново и Гродно. Пенсионер, обратившийся на прямую линию, посетовал, что не всегда останавливаются проходящие по трассе автобусы и маршрутки, а прямой автобус в Гирки заезжает дважды в неделю. Также по его просьбе будет проанализирована работа коммунальных и ветеринарных служб по обращению граждан. Мужчина обратил внимание на лежащую на дороге мертвую лису, однако ее никто не спешил убирать.

Владимир Кравцов и Генрих Цилиндь

Генрих Цилиндь обратился по вопросам остановки общественного транспорта.

Пришла на прием и жительница деревни Старая Казаковщина. Они с мужем держат подсобное хозяйство, есть, например, 10 голов крупного рогатого скота, в том числе три коровы. Молодая женщина хотела бы разводить свиней, чтобы обеспечить дополнительные доходы, но населенный пункт расположен неподалеку от крупного свинокомплекса и попадает под запрет. Рискнуть безопасностью 24 тыс. голов свиней, находящихся в комплексе, местные власти не готовы. Предложили женщине и возможные варианты трудоустройства. Вакансии в соседних СПК имеются.-0-

Татьяна Пашкевич обратилась по вопросу трудоустройства.

Фото Леонида Щеглова