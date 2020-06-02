Часы из домры, баяна и цимбал - педагог из Ушачей дает вторую жизнь музыкальным инструментам

2 июня, Ушачи /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Педагог Ушачской детской школы искусств Геннадий Савицкий около десяти лет мастерит из музыкальных инструментов часы. О своем необычном хобби, дающем вторую жизнь домре, баяну и пластинкам, преподаватель рассказал корреспонденту БЕЛТА.

Геннадий Савицкий трудится 30 лет в школе искусств преподавателем по балалайке и гитаре. "Окончил эту же музыкальную школу по классу балалайки, потом поступил в музыкальное училище в Новополоцк. Там освоил еще баян и гитару. После службы в армии вернулся в Ушачи и начал преподавать в родной школе", - рассказывает педагог.

Несколько лет назад Геннадий Петрович увидел по телевизору необычную пластинку с часами. Решил к 15-летию школьного квартета "Вдохновение" попробовать такие же сделать самому - получилось. "Это был подарок коллективу. Потом автоматически начали появляться другие идеи. Увидел детские цимбалы, домру, которые не подлежали восстановлению. Выбрасывать-то жалко такие инструменты. Купил моторчик, стрелки и начал мастерить", - отмечает преподаватель.

Теперь в учебных классах есть свои часы. Зайдя в кабинет и увидев на стене часы в виде балалайки или домры, можно сразу понять, азы какого инструмента здесь изучают. Все это сделано, чтобы заинтересовать детей, а заодно разнообразить интерьер. В кабинете директора школы красуется баян с часами - подарок к юбилею. "Самое сложное в этом деле - максимально сохранить образ инструмента", - признается педагог.

За десять лет Геннадий Савицкий смастерил около 20 музыкальных часов. Одни висят дома, несколько в школе, другие у друзей. "В планах сделать гитару с часами, ищу подходящий образец. Это не с наскока делается, хожу и продумываю концепцию. Плюс еще нужно вдохновение и время", - поясняет собеседник.

Фирменный знак на часах - это печать с инициалами создателя "ГС". "Дарить подарки приятнее, чем принимать. Смотреть, как люди радуются и улыбаются. Неинтересно просто купить в магазине, хочется что-то преподнести оригинальное", - добавляет мастер.

Педагог уверен, что учеба в музыкальной школе - это время, проведенное с пользой. Музыка делает человека лучше и затрагивает самые тонкие струны души.-0-