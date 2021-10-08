Чеботарь о развитии предприятий в регионах: это резерв для экономического рывка в текущей пятилетке

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие предприятий регионов с населением от 80 тыс. человек - резерв для экономического рывка в текущей пятилетке. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь во время посещения Лидского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Первый замминистра принял участие в заседании райисполкома, на котором обсуждался проект пятилетней программы развития региона. "Бренд Лиды и его известность не только в Беларуси, но и на всем постсоветском пространстве определяет ее индустрия. Поэтому в текущей пятилетке вектор развития района уже, по сути, задан. Это промышленность. Однако в перспективе успешность производств все сильнее будет зависеть от того, насколько полно их продукция отвечает эксклюзивным потребностям потребителей", - сказал Юрий Чеботарь.

По его мнению, уже сейчас необходимо рассматривать материальные производства с позиции встраивания их в "сервисную экономику". "Если раньше услугам отводилась лишь вспомогательная роль, то сейчас именно они в значительной степени определяют конкурентоспособность как отдельного товара на рынке, так и всей национальной экономики. За возможность получить максимально индивидуализированный продукт потребитель охотнее будет голосовать рублем. В этом суть клиентоориентированного подхода, который необходим предприятиям, чтобы в текущей пятилетке совершить экономический рывок", - отметил первый замминистра.-0-