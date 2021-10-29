Чеботарь: от действий предприятий и местной власти зависит решение многих социальных проблем

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. От эффективных действий предприятий и местной власти зависит решение многих социальных проблем. Такое мнение высказал сегодня первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь во время посещения предприятий Волковысского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Юрий Чеботарь на местных промышленных предприятиях встретился с трудовыми коллективами. На площадке Волковысского машиностроительного завода он обсудил с работниками наиболее волнующие темы, среди которых доступность жилья, уровень цен, стоимость топлива и др. По словам первого заместителя министра, в реализации этих задач здесь и сейчас многое зависит от местной власти. В то же время эффективное предприятие позволяет работникам заработать ресурсы, которые дают возможность если не решить, то снизить остроту подобного рода вопросов.

"Успешность компании не сводится к текущим показателям выручки. Долгосрочные перспективы бизнеса всегда требуют комплексного подхода. Прежде всего необходимо минимизировать издержки, решительнее внедрять "цифру" в технологические процессы, делать акцент в производственной линейке на востребованных на рынке продуктах, перманентно актуализировать маркетинговые стратегии, оптимизировать логистические и финансовые схемы. Это фронт работы управляющего ядра. Плюс, конечно, 100%-ная самоотдача каждого на своем рабочем месте и высокая квалификация трудового актива. Из этих слагаемых в конечном итоге и формируется благоприятный инвестиционный облик предприятия, который гарантирует его процветание, а следовательно, устойчивый рост благосостояния работников", - подчеркнул Юрий Чеботарь.-0-