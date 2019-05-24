Чеботарь: в Гомельской области создаются условия для развития инвестиций и инноваций

24 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области создаются условия для развития бизнеса, привлечения инвестиций и инноваций. На это заместитель министра экономики Юрий Чеботарь обратил внимание участников XVI Гомельского экономического форума, который проходит сегодня в областном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

Приветствуя участников пленума, Юрий Чеботарь отметил, что форум является отличной площадкой для того, чтобы продемонстрировать потенциал региона, наладить новые контакты, показать свой продукт, найти партнеров по бизнесу. "В регионе создаются условия для развития бизнеса, привлечения инвестиций и инноваций", - считает он.

Говоря в целом об инвестиционном климате в стране, заместитель министра подчеркнул, что за последние годы в Беларуси устранены многие административные барьеры, значительно сокращен перечень обязательных технических требований, серьезно переработано инвестиционное законодательство. Как итог: только за прошлый год поступление иностранных инвестиций в реальный сектор страны превысило $10 млрд, из них 80% - прямые инвестиции. "Беларусь заинтересована в инвесторах, которые обеспечат реализацию эффективных инвестиционных проектов, способных дать экономике добавленную стоимость, экспорт, новые высокопроизводительные рабочие места", - сказал Юрий Чеботарь.

Участие в Гомельском экономическом форуме принимают представители 28 стран. В беседе с журналистами торговый советник посольства Вьетнама в Беларуси Нгуен Тиен Фыонг отметил, что отношения между двумя странами эффективно развиваются, установлены дружеские связи. В числе перспективных сфер выгодного взаимодействия он назвал промышленность, сельское хозяйство, машиностроение. Торговый советник подчеркнул, что страны уже успешно реализуют ряд совместных проектов. Есть планы относительно совместного производства по переработке молочной продукции.

Итогом пленарной части форума стало подписание инвестиционных документов на сумму более чем $130 млн. Далее программу продолжит работа пяти секций: "Агропромышленный комплекс", "Строительный, жилищно-коммунальный и транспортный комплекс", "Торговля, общественное питание и услуги", "Туризм Гомельщины. Перспективы развития", "Малый и средний бизнес".

Участники мероприятия не только познакомятся с инвестиционным и экономическим потенциалом региона, узнают об инвестпредложениях, но и посетят XX Международную выставку "Весна в Гомеле".-0-