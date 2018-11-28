28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Именные приватизационные чеки "Жилье" проиндексированы в Минске. Соответствующее решение Мингорисполкома от 15 ноября 2018 года №4702 опубликовано сегодня на
Индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 года для индексации чеков "Жилье" установлен в размере Br19,486.
Речь идет об использовании гражданами и членами их семей, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства, реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов, долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилья путем покупки, а также для погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам юридических лиц, взятым и использованным на указанные цели.
Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Индекс роста стоимости чеков "Жилье" рассчитывается на основании статистики о средней стоимости 1 кв.м общей площади жилья, строящегося с господдержкой, по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 года.-0-
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