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03 ноября 2021, 08:05

Чеки "Жилье" проиндексированы в Минской области

Фото из архива
Фото из архива

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Именные приватизационные чеки "Жилье" проиндексированы в Минской области. Соответствующее решение Миноблисполкома от 22 октября 2021 года №928 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 года для индексации именных приватизационных чеков "Жилье" установлен в размере 25,989 (до этого - 23,467).

Показатель применяется при использовании чеков гражданами и членами их семей, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства, реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов, долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилья путем покупки, а также для погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам юридических лиц, взятым и использованным на указанные цели.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.-0-

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