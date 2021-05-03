Челлендж "Эстафета памяти - единство поколений" стартовал в Витебской области

3 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня в Витебской области стартовал патриотический челлендж "Эстафета памяти - единство поколений", сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома Вера Астапенко.

Инициатором челленджа стал комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома. Данное мероприятие приурочено к Году народного единства и посвящено Дню Победы.

"Челлендж "Эстафета памяти - единство поколений" призван не только напомнить о ветеранах, которых в стране с каждым годом остается все меньше, но и показать молодежи, что связь поколений не должна прерываться. Это не просто рассказ о судьбах солдат, узников концлагерей, а целое движение по патриотическому воспитанию. В челлендже участвуют все территориальные центры социального обслуживания населения (ТЦСОН), которых в области 25, и все 15 домов-интернатов Витебской области. Работники этих социальных учреждений должны снять небольшой видеоролик - продолжительностью в 3 минуты. В нем нужно в любой форме рассказать о работе и взаимодействии с ветеранами Великой Отечественной войны и людьми, пострадавшими от последствий военных действий, с гражданами пенсионного возраста, показать нерушимую связь поколений и единство белорусского народа", - рассказала Вера Астапенко.

Видео необходимо разместить на сайтах ТЦСОНов и домов-интернатов, в социальных сетях. Также ссылки на ролики следует направить в комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома. Лучшие из них будут представлены на сайте комитета.

Челлендж планируют завершить в День Победы - 9 мая.-0-