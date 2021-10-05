Челлендж в поддержку вакцинации запустили гродненские фармацевты

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские фармацевты запустили челлендж в поддержку вакцинации от COVID-19, сообщили БЕЛТА в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.

Видеопризывы привиться от инфекции уже сняли представители администрации Гродненского РУП "Фармация", работники некоторых аптек области, а также аптечного склада. В числе первых записала свой видеоролик председатель профкома Гродненского РУП "Фармация" - инициатор челленджа Екатерина Борисеевич. В стихотворной форме она предложила всем поставить "барьер" для вируса.

"Чем больше людей привьется, тем скорее сформируется коллективный иммунитет и первичка сможет вернуться к нормальной жизни. Своего часа ждет ряд массовых мероприятий, которые являются нашим брендом", - отметила Екатерина Борисеевич.

Ролики гродненских фармацевтов можно найти в социальных сетях под хештегами #яужепривилсяаты #небоимсяcovid.

Оценить творчество фармацевтов можно на корпоративных страницах в социальных сетях. Авторам самых креативных роликов гарантированы призы от профсоюза.-0-