Челлендж видеороликов "75 песен о войне" запускают в Витебской области

24 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Челлендж видеороликов "75 песен о войне", посвященный Великой Победе, стартует в Витебской области. Он станет частью республиканского патриотического проекта "Цветы Великой Победы", сообщили БЕЛТА в обкоме БРСМ.

К участию в акции приглашаются все желающие независимо от возраста. Главное условие - исполнить песню о войне под аккомпанемент живым звуком, без микрофона. "Участникам предлагается исполнить как песни о войне времен 1941-1945 годов, так и композиции современных авторов, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. На видео могут присутствовать сольные исполнители и песенные группы от 2 до 4 участников", - отметили в областном комитете БРСМ.

Свои видеоролики участники могут присылать в сообщество Витебской областной организации БРСМ во "ВКонтакте", публиковать в Instagram с хештегами #брсмво, #75песеновойне, #беларусьпомнит. Авторы лучших работ будут отмечены специальными дипломами и призами.-0-