Челлендж видеороликов о малой родине запускает Центральная библиотека Могилева

25 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Челлендж видеороликов "Где родился и где пригодился" запускает с 1 марта Могилевская центральная городская библиотека имени К.Маркса, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Для участия в челлендже необходимо записать видеоролик продолжительностью не более двух минут. "В нем можно рассказать о местности, где родился автор, о своих профессиональных успехах, достижениях и наградах. Это могут быть короткие видеоэкскурсии, исторические зарисовки или личные семейные истории. Приветствуются оригинальность замысла и творческий подход, можно применять различные спецэффекты", - отметили в библиотеке.

Для участия необходимо прислать ролик на электронный адрес bibliograf.mogilev@mail.ru и обязательно указать контактный номер телефона. Все видеоролики по мере поступления будут размещать на сайте центральной городской библиотеки в специальном разделе.

Творческие работы будут приниматься до 1 ноября. Все участники получат памятные сертификаты.-0-