Человек не должен оставаться один на один со своей проблемой - Соловей

20 ноября, Ветка /Корр. БЕЛТА/. Человек не должен оставаться один на один со своей проблемой. На этом сегодня сделал акцент председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, он провел в Ветковском райисполкоме прямую телефонную линию и личный прием граждан, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый звонок на прямую линию поступил из Гомеля. Заявительница рассказала, что в прошлом году работники ЖКХ покрасили фасад одного из домов по улице Кирова. По словам женщины, красили сначала цоколь, потом фасад, запачкав нижнюю часть, были и другие нарушения. После завершения работ дольщикам выставили счет, он оказался довольно весомым и не соответствовал, по заверению гомельчанки, объемам выполненных работ. "Второй год пытаемся добиться правды у ЖКХ, а везде утверждают, что расценки верные", - сетовала она. Для решения вопроса председатель облисполкома поручил создать комиссию. "Посмотрим все акты, проанализируем объемы работ, чтобы разобраться", - подчеркнул он.

Из агрогородка Дубрава Светлогорского района позвонила инвалид 2-й группы. Сельчанка рассказала, что живет в доме, принадлежащем сельхозпредприятию, в котором она раньше работала дояркой. По словам заявительницы, окна в жилище в плохом состоянии - практически не закрываются. "Надо помочь человеку, навести порядок. В трудную минуту человек не должен оставаться один на один с проблемой, которая его тревожит", - озвучил позицию Геннадий Соловей.

Жительница деревни Хальч Ветковского района пожаловалась, что на улице не горят фонари. "Идешь с работы - очень темно, спотыкаешься", - пояснила она. Разобраться в ситуации поставлена задача руководству района.

Дачница из деревни Присно Ветковского района просила рассмотреть возможность установить дополнительную остановку общественного транспорта в данном населенном пункте. По ее словам, расстояние между существующими довольно большое. Изучат вопрос специалисты "Гомельоблавтотранса" и дорожных служб.

Дозвонилась на прямую линию и мама девятиклассницы школы №1 Ветки. Женщина выразила благодарность учреждению, а также учителю физкультуры и тренеру по скалолазанию Евгению Беляцкому за качественную подготовку детей, их поддержку и сильную мотивацию.

На личный прием приехала жительница Кормы - сотрудница филиала "Речицкий текстиль". После перенесенной болезни ей рекомендовали легкий труд, однако на предприятии решить этот вопрос не могут. Женщина утверждает, что недавно было освобождено место на КПП, однако на него трудоустроили другого человека. В настоящее время ожидается заключение профпатолога, по итогам которого будет принято решение, подчеркнул губернатор. Также женщина сетовала, что на предприятии маленькая зарплата. "Детально проработать вопрос по данному предприятию", - поставил задачу руководитель области.

Обратились к губернатору и представители частного мясоперерабатывающего предприятия из Буда-Кошелевского района. Они пояснили, что сейчас для них основная задача - поиски путей развития мясокомбината. Так, на предприятии открыли колбасный цех. Он поставляет на экспорт порядка 120 т колбасы в месяц, в целом же площадка рассчитана на производство до 1 тыс. т продукции. Однако есть вопросы по сырьевой базе, скоту. "Нам бы хотелось совместно найти решение. Без поддержки властей мы не в состоянии это сделать", - пояснили заявители. Геннадий Соловей отметил, что существующие варианты решения вопроса нужно детально изучить, рассмотреть. Стратегию дальнейших действий обсудят на встрече губернатора с заявителями в декабре.-0-

Реконструкцию школы в агрогородке Радуга Ветковского района завершат до конца года Сейчас работы в реконструируемом здании находятся в стадии завершения. Как было отмечено, на объекте трудятся 40 отделочников, 16 человек заняты на благоустройстве. "Слово о том, что школа будет открыта до конца года, строители дали.