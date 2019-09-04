Чем примечателен столичный вклад в образование юных белорусов

Минск - один из самых быстрорастущих городов Беларуси, и вместе с новыми районами жилой застройки здесь ускоренными темпами возводятся новые дошкольные и школьные учреждения. Именно столица чаще всего задает тон в развитии и внедрении разного рода ноу-хау в образовательный процесс. В начале нового учебного года корреспонденты БЕЛТА поинтересовались в комитете по образованию Мингорисполкома, как столице удается справляться со своими задачами в этой сфере и подавать пример, формируя престиж профессии учителя.

Миллионы на новые школы и сады

В 2019 году по инвестиционной программе Минска на проектирование, строительство и реконструкцию объектов образования направлено Br89,7 млн. В январе было введено в эксплуатацию дошкольное учреждение на 230 мест в Московском районе по ул.Я.Чечота, 34. С 1 сентября сеть учреждений общего среднего образования столицы приросла на две школы-новостройки: во Фрунзенском районе открылась средняя школа №2 на 1020 мест по ул.Семеняко, 38, в Первомайском - средняя школа №93 на 792 места по ул.Героев 120-й дивизии, 27а.

В сентябре также запланировано открытие детского сада на 230 мест в Октябрьском районе по ул.Аэродромной, 32а - в многофункциональном комплексе "Минск-Мир". С заделом на будущее ведутся работы по возведению зданий пяти учреждений дошкольного образования (по одному в Московском, Фрунзенском и Центральном районах, двух - в Первомайском районе) и одной средней школы на 1020 мест во Фрунзенском районе столицы (микрорайон Каменная Горка - 3). Все эти объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Всего же по поручению главы государства в столице в течение пяти лет планируется построить 7 школ и 20 детских садов. Первые рассчитаны в общей сложности на 7 361 ребенка, вторые смогут посещать 4 410 малышей.

Как отмечают специалисты, мест в учреждениях дошкольного образования достаточно для всех нуждающихся (а в этом году в столичные садики пришли более 102 тыс. воспитанников), вот только не всегда детсад находится в шаговой доступности от дома. Поэтому родители отказываются от предложенного места, но в базе данных остаются. Дополнительную напряженность создают жители Минского района, многие из которых тоже стремятся отдать своих малышей в столичные дошкольные учреждения. Строительство новых детских садов призвано решить эти проблемы.

Больше белорусского языка

В последнее время в столице растет интерес к образованию на белорусском языке, хотя преподавание "на мове" все еще в большей степени распространено в регионах, сельской местности.

В нынешнем учебном году в 15 учреждениях Минска есть классы с белорусским языком обучения. Как уточнили в комитете, в гимназиях № 4, 9, 14, 23 и 28 образовательный процесс полностью ведется на белорусском, в средних школах № 60, 72, 190, 56, 96, 128, 151, 199, 35, начальной школе №112 - в отдельных классах.

Набирают популярность и "беларускамоўныя" группы в детских садах. Если в 2017/2018 учебном году их насчитывалось 141, то в 2018/2019-м было уже 144, а в нынешнем учреждения дошкольного образования запланировали открытие 148 групп. Такой рост связан с запросом родителей. Напомним, что с прошлого года управлениям образования рекомендовано при постановке на учет детей, которых родители планируют отдать в детские сады, отмечать, на каком языке они хотели бы образование для своего ребенка.

Для занятий с дошколятами разработана необходимая документация (учебные планы, методики, программы) на белорусском языке, хрестоматия для малышей пересмотрена с упором на белорусских авторов.

Престиж профессии

С 2000 года в столице проводится ежегодный конкурс "Опыт и инициатива педагогов - ресурс образования столицы" на присуждение премий и грантов Мингорисполкома (всего присуждаются 50 персональных премий в размере 50 базовых величин каждая и 50 грантов по 40 базовых величин). И каждый раз педработники находят, чем удивить жюри и коллег, делясь своими инновационными образовательными проектами. Самые эффективные технологии постепенно внедряются в практику других учреждений столицы.

"Молодых педагогов, чтобы они развивались и не теряли интерес к профессии, привлекают к мероприятиям ежегодного Минского молодежного фестиваля педагогических идей и решений. Его участниками были педагоги из учреждений образования всех районов столицы, Витебской, Гомельской, Гродненской, Брестской, Могилевской, Минской областей, а также Москвы и Московской области, Кронштадта, Санкт-Петербурга, Тамбова, Вологды, Смоленска и Киева. На фестивале проводятся научно-практические конференции, круглые столы, дискуссии, тренинги, мастер-классы и уроки для взрослых, которые знакомят молодежь с инновационным опытом работы участников конкурса "Учитель года Республики Беларусь", клуба учителей города Минска "Большая перемена", педагогов-новаторов из Беларуси и России. В городе работают и школы молодых педагогов, проводятся заседания студии профессионального совершенствования молодых педагогов "РОСТ" и т.д.", - отметили в комитете по образованию.

На самореализацию педагогов, поддержку их профессиональных инициатив нацелены и городские конкурсы профмастерства "Столичный учитель - столичному образованию", "Лучшее учреждение образования", "Панорама инновационной образовательной практики "Академия урока". При этом все чаще упор делается на публичном представлении опыта работы. Например, в этом году на 28 авторских уроках участников конкурса "Панорама инновационной образовательной практики "Академия урока" присутствовали свыше 2 тыс. педработников столицы.

Пиар для лицеев и колледжей

Особо важна роль мероприятий по популяризации профессионально-технического образования. Во время Дней открытых дверей в лицеях и колледжах в первом полугодии посетители участвовали в мастер-классах и квестах, оценивали творения учащихся швей, парикмахеров, знакомились с материально-технической базой учреждений, мастерами производственного обучения и преподавателями.

На базе Минского госпрофлицея №7 строительства, например, прошла профориентационная суббота, во время которой посетителям предлагали пройти квест "Выбери профессию", побывать на обзорной экскурсии в ресурсном центре и сварочной мастерской, поучаствовать в мастер-классах в отделочной, столярной, сантехнической и каменной мастерских лицея и многое другое. В Минском государственном ПТК монтажных и подъемно-транспортных работ вовсе создана интерактивная профориентационная площадка "Академия "МастерОК" на базе отделения допрофессиональной и профессиональной подготовки школьников. В "Академии" проводятся различные практико-ориентированные мероприятия с условиями для погружения в профессию и овладения профессиональными навыками в соответствии с возрастом (возрастные категории 6-10 лет, 11-12 лет и 13-15 лет). Кстати, за это время более 800 школьников Минска уже поучаствовали в мероприятиях интерактивной площадки.

И, конечно, способствует повышению имиджа профессионально-технического образования участие Беларуси в международном движении WorldSkills.

Ценность труда педагога

Всего в системе образования города занято почти 50 тыс. работников, из них педагогических - около 31,2 тыс. человек.

Финансовое стимулирование учительского труда (присуждение премий и грантов) - это большое подспорье в повышении престижа профессии. В целом же условия оплаты труда этой категории работников бюджетной сферы регламентируются законодательством. "Размер ставки заработной платы дифференцируется в зависимости от уровня образования, стажа работы по специальности (в отрасли), наличия квалификационной категории и педагогической нагрузки. В Минске выплачивается фиксированная ежемесячная доплата к ставкам зарплаты в размерах до Br52", - пояснили в комитете по образованию. Куда большее влияние на размер учительского дохода оказывают дополнительные выплаты. По декрету №29 бюджетом предусмотрен фонд заработной платы на повышение тарифных ставок работникам учреждений образования в размере до 30%.

По данным статистики, среднемесячная зарплата в образовании за июль по городу составила Br814,2, учителей - Br1003,9, педагогических работников - Br947.

Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак на традиционной августовской конференции педагогических работников отметил, что руководство города будет поддерживать учителей, предусматривая на эти цели финансовые средства в столичном бюджете. Главное, чтобы эта помощь давала свои положительные результаты.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-