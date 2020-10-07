Чем стабильнее и спокойнее ситуация в стране, тем выше уровень жизни ее граждан - мнение

7 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Чем стабильнее и спокойнее ситуация в стране, тем выше уровень жизни ее граждан. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился директор Центра модернизации жилищного фонда Карагандинской области (Казахстан) Данияр Дюсембаев во время посещения ОАО "Могилевлифтмаш".

"Сферы жилищно-коммунального хозяйства должны оставаться вне политики, потому что это то, с чем люди сталкиваются каждый день. И мы не должны оставлять эту сферу без внимания. Люди должны жить красиво, уютно и комфортно. А такое возможно только в стабильно развивающемся государстве. Чем стабильнее и спокойнее ситуация в государстве, тем выше качество жизни ее граждан", - отметил Данияр Дюсембаев.

Уже более 10 лет Карагандинская область приобретает лифты Могилевского производства. "Эти лифты проверены временем: они доказали свою надежность и ремонтопригодность. Поэтому мы планируем продолжить дальнейшее сотрудничество и для этого приехали с официальным визитом сегодня. Мы посмотрим новые образцы, определимся в ценовой политике. И продолжим закупать оборудование в 2021 году", - рассказал Данияр Дюсембаев.

По словам руководителя Карагандинской организации, могилевские лифты - это оптимальное соотношение цены и качества. "Прямой конкурент "Могилевлифтмаша" у нас - это китайские производители, высокую планку держат флагманы мирового лифтопроизводства, есть компании, которые тоже готовы поставлять лифты среднего ценового сегмента. Но могилевские лифты для нас вне конкуренции. В этом году мы закупили более 60 лифтов, планируем приобрести еще партию до конца года. И на следующий год в планах закупить еще 100 лифтов. Потому что качественные лифты повышают комфорт жителей нашей области", - подчеркнул Данияр Дюсембаев.

ОАО "Могилевлифтмаш" - управляющая компания холдинга "Могилевлифтмаш". Здесь производят пассажирские, грузовые, больничные лифты, эскалаторы, траволаторы, автоматические парковочные системы, оборудование для лиц с ограниченными физическими возможностями и другое. Продукция поставляется в Россию, Казахстан, Армению, Украину, Кыргызстан и страны дальнего зарубежья. На предприятии трудятся более 5 тыс. человек.-0-