25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Беларуси по фотобердингу пройдет в Минске 6 октября, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

В отличие от обычного бердвотчера, который наблюдает за птицами в бинокль, задача фотобердера - сфотографировать птиц в естественных условиях. Чтобы выиграть чемпионат, нужно за пять часов (с 8.00 до 13.00) сфотографировать как можно больше разных видов птиц. За каждый вид участник получает баллы. Для того чтобы получить максимальное количество баллов, необходимо не только сделать снимок, но и правильно определить вид птицы. Кроме первого, второго и третьего призовых мест отдельно будет выбран лучший снимок чемпионата. Как и на предыдущих соревнованиях, жюри может ввести дополнительные номинации и отметить еще несколько интересных фото или участников. Победители получат призы.

Осенние дни наблюдения за птицами пройдут в Беларуси 5-6 октября EuroBirdwatch - ежегодная акция, которая пройдет уже в 26-й раз. В Беларуси в 2018 году ее участники за два дня увидели более 27 тыс. птиц.

Этот год богат на соревнования бердвотчеров: уже состоялись три чемпионата, причем один из них впервые прошел зимой. К списку мест проведения соревнований добавились новые - Березинский биосферный заповедник и Туров. Осенью чемпионат по фотобердингу традиционно проводится в Минске. На этот раз выбрано новое место старта, которое зарегистрировавшиеся участники узнают за неделю до мероприятия. "Результаты прошлых лет показывают, что всего за пять часов участникам соревнований удается найти и сфотографировать в Минске более 60 видов птиц. Для простого жителя города это какая-то фантастическая цифра. Многие и не догадываются, что рядом с нами живет так много разных видов. Поэтому приглашаем всех желающих присоединиться к увлекательному хобби - фотографированию птиц. Для этого не требуется профессиональная камера. Должно быть только желание", - отметил специалист АПБ по природоохранным вопросам, координатор чемпионата Семен Левый.

Участвовать можно как индивидуально, так и в команде из двух человек. Для этого нужно заполнить заявку, скачав ее с сайта АПБ, и отправить по адресу levy@ptushki.org. Заявки принимаются до 10.00 4 октября.

Чемпионат Беларуси по фотобердингу пройдет во время Осенних дней наблюдения за птицами EuroBirdwatch-2019.-0-