Чемпионат Европы среди вабильщиков оленя проводится в Витебской области

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы среди вабильщиков оленя проводится сегодня, 25 мая, в охотничьем хозяйстве "Красный Бор" в Верхнедвинском районе Витебской области, сообщили БЕЛТА организаторы.

Вабить - значит имитировать, звать зверя его голосом. Участники чемпионатов среди вабильщиков соревнуются в разных дисциплинах, например, имитируют голос молодого оленя, взрослого, оленя-вожака со стадом или даже двух оленей, вызывающих друг друга на бой. Можно использовать любые предметы, кроме электронных манков (приспособления, имитирующего своим звучанием голоса зверей или птиц). Заявки на участие в чемпионате Европы в этом году подали более 100 человек из 13 стран.

"В 2012 году в составе интернациональной команды Беларусь-Эстония я впервые поучаствовал в чемпионате Европы среди вабильщиков оленя, - рассказал председатель Белорусского общества охотников и рыболовов Юрий Шумский. - А с 2013 года БООР регулярно принимает участие в этих чемпионатах, выставляет команду. Мы не впервые будем принимать такие соревнования: в 2015 году турнир прошел в Беловежской пуще".

Чемпионат приурочен к фестивалю "Праздник охоты". В его программе мастер-классы по стрельбе из лука, приготовлению блюд из дичи и их дегустация. Также гостей научат вабить волка и лося, подманивать косулю, гусей, уток, рябчика. Посетители смогут прокатиться на лошадях, принять участие в соревнованиях в меткости и ловкости, отдохнуть в пикник-зоне. На территории хозяйства организуют фотовыставку, экспозицию охотничьих трофеев и демонстрацию пород охотничьих собак. Для детей будет работать игровая зона с аттракционами и аниматорами.

Организаторами чемпионата и фестиваля выступают РГОО "БООР" совместно с ООО "Интерсервис".-0-